Recette de cuisine

Réalisez un magnifique couscous en un tour de main, avec cette version simplifiée d’un grand classique de la cuisine. Un repas délicieux et très équilibré, alliant tendres morceaux de poulet, légumes colorés et semoule légère. Une recette facile à cuisiner qui préserve l’authenticité de ce plat emblématique !

6 personnes PRÉPARATION 30 min

CUISSON 1 h

Ingrédients

Étapes de la recette

1 Épluchez et lavez les carottes. Coupez-les en quatre. Ôtez si nécessaire les feuilles abîmées du demi-chou et coupez-le en deux.

2 Mettez les carottes et le chou dans une cocotte avec les morceaux de poulet et le ras el-hanout. Ajoutez 3 l d’eau, salez légèrement et portez à frémissement à feu moyen. Laissez frémir 45 minutes à couvert.

3 Pendant ce temps, lavez les courgettes. Supprimez les extrémités puis coupez-les en tronçons de 2 cm d’épaisseur. Coupez le potiron, ôtez les graines et recoupez-le pour l’éplucher plus facilement. Coupez la chair en dés. Égouttez et rincez les pois chiches.

4 Ajoutez les courgettes, les pois chiches et les dés de potiron au contenu de la cocotte. Mélangez bien. Attendez le retour des frémissements et poursuivez la cuisson 15 minutes.

5 Préparez la semoule selon les indications portées sur l’emballage puis arrosez-la d’un filet d’huile d’olive et aérez-la en l’égrainant à la fourchette.

6 Pour servir, répartissez la semoule dans un grand plat creux. Surmontez-la des morceaux de poulet et des légumes. Arrosez de quelques louchées de bouillon. Proposez le reste du bouillon à part.

► Pour gagner du temps, utilisez 300 g de cubes de potiron surgelés, à intégrer à l’étape 4.

► Vous pouvez opter pour des découpes de poulet prêtes à l’emploi en choisissant vos morceaux préférés (pilons, hauts de cuisse, blancs).

► Pour relever la saveur du plat, accompagnez le couscous d’une coupelle de bouillon dans laquelle vous aurez délayé 1 ou 2 cuil. à café de harissa, et d’une autre coupelle de coriandre ciselée.

► Le ras el-hanout, mélange d’épices emblématique de la cuisine maghrébine, est en vente au rayon épices des grandes surfaces ou dans les épiceries spécialisées.

Les + nutritionnels Comparez les ingrédients basiques de cette recette à ceux d’un couscous en boîte ou surgelé. Dans les couscous industriels, la liste est généralement longue, avec des additifs, des arômes et des « fractions » d’aliments (amidon de pomme de terre, graisse de poulet…). Autre défaut des plats cuisinés tout prêts : la part d’ingrédients nobles (viande, poisson, légumes) est souvent faible par rapport à la quantité de sauce ou de féculents. Quand vous achetez des aliments tout prêts, sélectionnez les plus simples – boîtes de pois chiches au naturel qui ne comprennent que de l’eau et du sel en plus des pois chiches, légumes bruts surgelés.