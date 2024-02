Recette de cuisine

1 Écossez les petits pois, puis rincez-les. Éliminez les feuilles abîmées ou flétries des épinards, équeutez-les puis lavez-les rapidement à grande eau. Égouttez-les.

2 Pelez et émincez l’oignon et l’ail.

3 Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites-y dorer l’oignon et l’ail à feu doux pendant 5 minutes, en remuant.

4 Ajoutez les épinards et laissez cuire 5 minutes à feu moyen, en remuant.

5 Salez, poivrez, ajoutez les petits pois, le curry, les noix de cajou, la purée de noix de cajou et un demi-verre d’eau.

6 Couvrez et laissez mijoter pendant 20 minutes à feu doux. Servez.

► Vous pouvez remplacer les noix de cajou par la même quantité d’amandes mondées, et la purée de noix de cajou par une purée d’amandes ou de sésame (tahin).

► Hors saison ou pour gagner du temps, utilisez des petits pois (400 g) et des épinards en branches (600 g, en galets) surgelés. Commencez la recette à l’étape 3.

Les + nutritionnels

• Les fruits oléagineux ont bonne réputation : ils apportent des minéraux variés (calcium, potassium, magnésium, cuivre, etc.), des vitamines (dont la vitamine E, antioxydante), des fibres, des protéines et des graisses en majorité insaturées, plus recommandées que les graisses saturées. La noix de cajou n’est pas la mieux dotée, comparé à la noix ou à l’amande, mais elle se marie bien avec les légumes et le curry. Attention : les fruits oléagineux sont très caloriques (630 kcal pour 100 g de noix de cajou), et donc à consommer avec modération. Achetez-les nature (non salés).

• La purée de noix de cajou n’est composée que de noix de cajou qui ont été broyées. Vérifiez que c’est bien le cas dans la composition figurant sur l’étiquette.