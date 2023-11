Recette de cuisine

1 Lavez les oranges. Prélevez le zeste d’une orange, puis pressez-la. Pelez à vif les autres oranges (en ôtant l’écorce et la pellicule blanche) et coupez-les en fines rondelles.

2 Dénoyautez les dattes et coupez-les en petits dés.

3 Versez le jus et le zeste de l’orange dans une petite casserole, puis faites réduire le jus de moitié. Ajoutez l’eau de fleur d’oranger.

4 Poêlez les amandes à sec, sur feu moyen à vif, pendant quelques minutes, en remuant.

5 Répartissez les rondelles d’orange dans 4 assiettes creuses, arrosez-les de sirop d’orange à la fleur d’oranger, garnissez de petits dés de datte et d’amandes torréfiées, et servez.

► Vous pouvez remplacer 2 oranges par 1 ou 2 pamplemousses.

► Vous trouverez de l’eau de fleur d’oranger dans les pharmacies, les épiceries biologiques et chez les herboristes. Vous pouvez aussi utiliser, en même quantité, de l’arôme de fleur d’oranger, vendu en grande surface.

Les + nutritionnels

• Quand vous utilisez du zeste d’orange ou de citron, achetez des fruits bio ou portant la mention « Non traité après récolte », car les agrumes sont soumis à des traitements postrécolte plus importants que les fruits à pelure fine.

• Les dattes et les amandes sont bien pourvues en sels minéraux et en fibres. Les amandes apportent aussi de la vitamine E et des protéines. Même si ce sont des aliments de bonne densité nutritionnelle (surtout les amandes), consommez-les en petite quantité, comme dans cette recette : les dattes sont des concentrés de sucres (65 g pour 100 g) et les amandes sont très caloriques (630 kcal pour 100 g), car riches en lipides.