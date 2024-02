Recette de cuisine

1 Lavez et égouttez les pousses d’épinards. Pelez la gousse d’ail. Coupez-la en fines lamelles.

2 Râpez finement le fromage.

3 Rincez et égouttez le cerfeuil, puis ciselez-en 1 cuil. à soupe (vous pouvez aussi utiliser du cerfeuil ciselé surgelé).

4 Faites chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen. Faites-y revenir l’ail 2 minutes, en remuant sans laisser colorer. Ajoutez les pousses d’épinards. Poursuivez la cuisson environ 5 minutes, en remuant de temps en temps, juste pour les faire « tomber ».

5 Battez les œufs en omelette avec le fromage, du sel et du poivre.

6 Versez la préparation dans la poêle. Remuez 1 minute à la spatule, des bords vers le centre, puis laissez cuire 3 à 5 minutes, selon que vous aimez l’omelette baveuse ou plus ferme.

7 Parsemez l’omelette du cerfeuil. Repliez-la en portefeuille et servez.

► Si vous n’aimez pas le fromage de chèvre, remplacez-le par la même quantité de mimolette râpée ou, plus classique, d’emmental.

► Pour un goût plus relevé, remplacez 50 g de pousses d’épinards par des feuilles d’oseille ciselées (fraîches ou surgelées).

Les + nutritionnels

• L’épinard, y compris les pousses, est un concentré de vitamines (dont la B9) et de minéraux comme le calcium ou le magnésium. C’est aussi une bonne source de fibres (environ 2,5 g pour 100 g), et il renferme plusieurs composés antioxydants de la famille des caroténoïdes.

• Les épinards contiennent de l’acide oxalique, dont l’apport doit être limité si l’on souffre de calculs urinaires constitués d’oxalate de calcium. Mais la teneur en calcium via le fromage de chèvre de cette recette pourrait bloquer l’oxalate et diminuer son excrétion dans l’urine, source de calculs chez les personnes prédisposées.