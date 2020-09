© Sophie Boussahba Recette de cuisine Crumble de courgettes à la menthe

Les courgettes pour le moelleux et la légèreté, la menthe et le persil pour le parfum, l’ail et l’huile d’olive pour rappeler l’été, le parmesan qui apporte saveur et liant, et permet d’éviter l’excès de beurre dans la pâte… Huit ingrédients seulement pour une recette simple et aérienne, qui réinvente le crumble ! Découvrez les courgettes sous un nouveau jour.

4 personnes

PRÉPARATION 25 min

CUISSON environ 30 min

Ingrédients

étapes de la recette

1 Lavez les courgettes, puis coupez-les en rondelles.

2 Pelez et émincez l’ail. Rincez et égouttez la menthe et le persil, puis ciselez-en 1 cuillère à soupe (vous pouvez aussi utiliser des herbes ciselées surgelées).

3 Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y sauter les courgettes, l’ail et les herbes à feu vif pendant 2 à 3 minutes. Salez, poivrez et laissez cuire 10 minutes à feu moyen à vif, en remuant.

4 Préchauffez le four à th. 6/180 °C.

5 Versez les courgettes dans un plat à gratin.

6 Mélangez du bout des doigts dans un grand bol la farine d'épeautre, le beurre coupé en dés et le parmesan.

7 Répartissez ce mélange sur les courgettes. Faites cuire 20 minutes au four. Servez chaud.



► Vous pouvez utiliser des rondelles de courgette surgelées et les associer à des légumes grillés également surgelés (aubergine, poivron). Intégrez-les à l’étape 3, sans décongélation préalable.

► La farine d’épeautre peut être remplacée par une farine de blé classique, mais celle-ci s’avère un peu moins intéressante au niveau nutritionnel.

​​​​​​► Si vous avez fait cuire votre crumble à l’avance, réchauffez-le 10 minutes à four doux (th. 4/120 °C) et servez.

Les + nutritionnels ● L’épeautre est une variété de blé ancienne. Il est en moyenne un peu plus riche en protéines, en fibres et en micronutriments que le blé des farines classiques. Il renferme du gluten.

● Normalement, le crumble est une préparation plutôt calorique à cause de la pâte riche en beurre que l’on met sur les légumes (ou les fruits). Dans cette recette, la quantité de beurre est très raisonnable : 15 g par personne, comme pour le parmesan.