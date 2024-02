CONSEILS

Recette de cuisine

Envie d'une entrée raffinée, qui soit un régal pour le palais et pour les yeux ? Voici notre cheesecake salé aux courgettes, qui séduit par sa fraîcheur et son équilibre parfait entre le crémeux du chèvre frais et le croquant des cerneaux de noix. De quoi épater vos proches aux beaux jours !