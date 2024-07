La grande distribution ne tient pas sa promesse de défense du pouvoir d’achat des consommateurs : elle vend les fruits et légumes nettement plus cher que dans les magasins en circuit court. Et l’écart se creuse pour les produits bio.

Pour vos achats de fruits et légumes, mieux vaut vous approvisionner en circuit court qu’en grande distribution. Vous y paierez ces produits moins chers, qu’ils soient conventionnels ou bio. Les enseignes de la grande distribution ne se serrent pas vraiment la ceinture sur ce rayon ! Notre enquête réalisée fin 2022 montrait déjà qu’un panier de fruits et légumes conventionnels coûtait le même prix en circuit court qu’en grande surface, et qu’un panier bio y était moins cher.

Une nouvelle enquête menée fin 2023 montre que si le prix d’une sélection de fruits et légumes de saison a augmenté, il l’a fait moins vite dans les magasins en circuit court.

L’inflation sur 1 an n’y a atteint « que » 4 % pour les produits conventionnels, largement inférieure aux niveaux observés dans l’ensemble du secteur alimentaire (+ 10 %). Concernant le bio, l’inflation est certes un peu plus élevée en circuits courts, à 17 %. Mais si elle est un peu moins forte en grande distribution (+ 15 %), elle s’applique sur un panier initialement plus onéreux.

6 à 13 % plus cher en grande surface

La dépense mensuelle en fruits et légumes (calculée sur une sélection de 28 produits) est donc inférieure en circuit court : elle s’élève à 104 €, contre 110 € en grande surface alimentaire. Soit un écart entre les deux de 6 %. Concernant le bio, l’écart se creuse davantage, là encore en faveur des circuits courts. La facture s’y élève à 127 € par mois en moyenne, contre 144 € en grande surface conventionnelle. L’écart passe à 13 %.

Le bio demeure moins cher en circuit court qu’en grande surface.

Quand il s’agit de faire le plein en fruits et légumes, les circuits courts sont donc devenus meilleur marché que les grandes surfaces traditionnelles, que ce soit pour des produits conventionnels ou bio !

Mieux vaut donc vous approvisionner en circuit court. Outre que vous paierez moins cher, vous achèterez des fruits et des légumes de qualité, de saison et locaux. De plus, les producteurs recevront une rémunération plus juste. Pour localiser un point de vente proche de chez vous, vous pouvez consulter notre carte interactive des circuits courts, élaborée en partenariat avec l’Inrae, en accès libre.

Une surmarge persistante de la grande distribution

Ces enquêtes confirment que la grande distribution continue à faire des marges importantes sur les fruits et légumes, des aliments pourtant cruciaux pour une alimentation équilibrée, et que cette marge est encore plus importante sur les produits bio. Alors que cette filière souffre de la désaffection des consommateurs du fait de ses tarifs élevés, les enseignes accroissent au contraire le différentiel de prix en sa défaveur.

Ce n’est pas une nouveauté : nos précédentes enquêtes montraient déjà cette propension à « surmarger ». Mais c’est d’autant moins acceptable qu’une partie des Français a vu son pouvoir d’achat s’effondrer, ces 3 dernières années, du fait de l’inflation.

Des variations selon les fruits et légumes Si, globalement, une sélection de 28 fruits et légumes est moins chère en circuit court qu’en grande surface, dans le détail, tout dépend du produit. Certains s’affichent quasiment aux mêmes prix (écarts inférieurs à 5 %) : champignons de Paris, noix, carottes lavées, butternut, patates douces, potimarron… La grande surface est plus chère pour l’ail sec, les navets, les endives, les échalotes, le fenouil, le chou-fleur, les épinards ou encore des salades. À l’inverse, les prix y sont plus intéressants pour les clémentines, le chou blanc, les poireaux et le brocoli.