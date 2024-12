Et si l’on rendait l’alimentation saine – première des médecines – accessible à tous ? Associations et collectivités testent l’idée…

Une belle botte de carottes, du fromage de chèvre, un rumsteak… « Et aujourd’hui, je m’autorise même un plat asiatique pour me faire un petit plaisir », sourit Mikaele Moine Cerame. Ce mercredi matin de novembre, cette retraitée fait le tour des producteurs sur le marché de Celleneuve, un quartier aux allures de village dans l’ouest de Montpellier (Hérault). Voilà près de deux ans qu’elle a ses habitudes ici et que tout le monde la connaît. Car elle ne règle pas ses achats avec un moyen de paiement conventionnel. « Je paye en MonA », annonce-t-elle, en tapant son nom et un code sur le téléphone des commerçants qui adhèrent au dispositif, afin d’accéder à cette monnaie numérique.

Mikaele fait partie des 400 personnes participant à l’expérience de caisse alimentaire commencée en février 2023 dans la ville héraultaise. Le principe ? Chacun cotise tous les mois entre 1 et 150 € selon ses moyens pour recevoir 100 MonA à utiliser dans une cinquantaine de points de vente. M’hamed Saadaoui, un autre bénéficiaire de la caisse, les dépense au supermarché coopératif La Cagette, en centre-ville. « C’est ici que je viens acheter tout ce qui est bio », raconte ce retraité, dont le panier déborde de fruits et de légumes produits pour l’essentiel dans la région.

