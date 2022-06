© pilipphoto - stock.adobe.com Fruits et légumes Comment éviter les pesticides

Avec la belle saison, fruits à croquer et crudités s’invitent à table. Mais ils peuvent être lourdement assaisonnés de pesticides. Comment éviter ces toxiques ?

Lesquels sont contaminés ?

Les végétaux recèlent des fibres et des vitamines mais aussi, trop souvent, des pesticides. D’après l’observatoire de Que Choisir, la moitié des produits végétaux issus de l’agriculture conventionnelle (non bio) contiennent au moins un pesticide dangereux pour la santé (cancérogène ou perturbateur endocrinien, par exemple). Et plus d’un tiers en renferment même plusieurs. Cela concerne inégalement les fruits et les légumes. Certains sont presque toujours contaminés, d’autres sont assez épargnés.

Laver ou peler

→ Rincer à l’eau courante durant 30 secondes élimine de manière très variable les pesticides. Selon leur nature, certains disparaissent totalement, d’autres pas du tout. Des bains de vinaigre ou de bicarbonate d’une dizaine de minutes ou le fait de frotter peuvent améliorer l’élimination. La technique du lavage suffira donc pour les végétaux peu exposés aux pesticides.

→ Ôter la peau est préférable pour les plus contaminés, comme les poivrons, les aubergines, les pêches et même les tomates. Se munir d’un couteau ou d’un économe est donc l’arme la plus efficace, même s’il peut rester des pesticides à l’intérieur du fruit – c’est le cas des pommes et des oranges, entre autres. En cas de besoin de zeste ou d’écorce, préférer les agrumes bios.

Se tourner vers le bio

En agriculture biologique, l’usage de pesticides est fortement restreint. Cela se traduit directement dans le panier : plus de 85 % des végétaux bios sont exempts de résidus de pesticides dangereux. Néanmoins, ils peuvent être contaminés indirectement par des pesticides anciens (interdits aujourd’hui mais persistants dans l’environnement) ou venus des champs voisins lors des épandages. Pour ceux qui ne s’épluchent pas et qui sont souvent contaminés (cerise, fraise, haricot, salade…), le bio est donc intéressant. Les labels « sans pesticides » sont également fiables.