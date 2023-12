Attention si vous avez récemment acheté de la tomme, du morbier ou de la raclette : 28 références commercialisées sous différentes marques (Entremont, Intermarché, Monoprix Gourmet...) dans diverses chaînes de supermarchés ont récemment été rappelées pour cause de contamination par Escherichia coli. Certaines souches de cette bactérie peuvent en effet provoquer, dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des troubles allant de la diarrhée bénigne (éventuellement accompagnée de vomissements et fièvre) à une diarrhée hémorragique accompagnée d’atteintes rénales sévères chez les personnes fragiles (jeunes enfants et personnes âgées ou immunodéprimées). C'est ce qu’on appelle le syndrome hémolytique urémique (SHU), dont deux enfants étaient décédés début 2022, suite à la consommation de pizzas Buitoni contaminées.

Si vous avez acheté un fromage appartenant à un lot rappelé (1), ramenez-le en magasin pour vous faire rembourser. Et si vous l’avez déjà consommé, surveillez la survenue de symptômes évocateurs (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée...), pendant les 15 jours qui suivent. Le cas échéant, prenez rapidement contact avec votre médecin et signalez-lui cette consommation.

Ce rappel est la conséquence de la survenue, le mois dernier, de 6 cas de SHU dans une crèche de Toulouse, d’après un communiqué récent du ministère de l’Agriculture, qui assure que « l’état de santé actuel de ces enfants ne suscite plus d’inquiétudes » et que l’usine fabriquant ces fromages, appartenant à la société Route des Terroirs, « fait en outre l’objet d’une procédure de suspension de son agrément sanitaire ». Rien n’est précisé concernant la crèche où ont été consommés ces fromages au lait cru, pourtant formellement déconseillés aux enfants de moins de 5 ans.

(1) Liste complète sur le site officiel des alertes de produits dangereux Rappel Conso.