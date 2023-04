« Sans sucres ajoutés » Gerblé et Karéléa mentent sur leurs emballages

La réglementation européenne interdit aux produits contenant des édulcorants de se déclarer « sans sucres ajoutés ». Nous avons pourtant identifié une trentaine de produits de marques très connues qui portent cette allégation de manière trompeuse. À croire que le sentiment d’impunité est total.

Que les entreprises tournent à leur avantage les zones grises de la loi, à Que Choisir, cela ne nous étonne plus depuis bien longtemps. En ce qui concerne l’étiquetage des produits alimentaires, certaines marques mettent par exemple en avant certains ingrédients de manière disproportionnée, quand d’autres se vantent de leur richesse en un nutriment qui ne présente en réalité pas d’intérêt pour la santé. Les fabricants peuvent ainsi abuser les consommateurs tout en prétendant respecter la loi.

Gerblé (groupe Nutrition & Santé) et Karéléa (groupe Léa Nature), deux grandes marques spécialisées dans le marketing « diététique » et les produits allégés, ont fait un choix plus radical : celui d’ignorer ostensiblement un règlement européen parfaitement clair. Une trentaine de biscuits, gâteaux, pâtes à tartiner ou encore tablettes de chocolat intégrant des édulcorants (voir liste ci-dessous) se présentent en effet comme « sans sucres ajoutés », alors que la réglementation européenne de 2006 est sur ce point très claire : l’allégation « sans sucres ajoutés […] ne peut être faite que si le produit ne contient pas de […] denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes ».

Première alerte en 2018

Cette interdiction des substances édulcorantes fait sens, car derrière le « sans sucres ajoutés » se cache la promesse non pas d’un produit peu calorique (nos analyses récentes ont montré que c’était très loin d’être toujours le cas), mais simplement d’un produit dont la saveur sucrée n’a pas été accentuée artificiellement. Une manière de limiter – un peu – l’habitude et donc l’appétence du consommateur pour le sucre. Une promesse qui n’est respectée par aucun des produits « sans sucres ajoutés » de ces deux marques.

Que d’aussi gros groupes industriels ignorent la réglementation européenne sur les allégations nutritionnelles semble difficile à croire. D’autant plus que le non-respect de cette règle par d’autres marques (Dukan, Canderel…) avait déjà été dénoncé, en 2018, par nos confrères belges de Test-Achats. Si les entreprises alors pointées du doigt semblent rentrées dans le rang, d’autres tentent donc encore leur chance, cinq ans après. Contactés, ni les fabricants ni les services de la répression des fraudes (DGCCRF) n’ont souhaité commenter.