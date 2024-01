COMMENT NOUS TESTONS

Biscuits apéritifs « sains »

Nous avons testé 24 biscuits apéritifs. 21 comportent des allégations nutritionnelles. Les 3 autres sont des références classiques sans allégations. Il s’agit de biscuits apéritifs vendus en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales, de distributeurs, aussi bien bio que conventionnelles. Ces biscuits se présentent sous différents formats : chips, soufflés, tortillas, crackers, etc. Des analyses nutritionnelles, sensorielles et de contaminants ont été menées. Une revue de la liste des ingrédients et des mentions sur l’emballage a également été réalisée.