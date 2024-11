→ Test Que Choisir : Comparatif des Cybermarchands

Comparez les prix et les services

Ne vous laissez pas impressionner par les prix bas et les rabais alléchants. Prenez le temps de comparer non seulement le coût du produit mais aussi la disponibilité, le délai de livraison annoncé (méfiez-vous des promesses de livraison sous 24 ou 48 heures qui ont peu de chances d’être tenues), les services proposés (délai de rétractation, accessibilité du service client…), ce qu’inclut la garantie, etc. Lisez aussi attentivement le descriptif du produit (ne vous contentez pas de la photo) et vérifiez qu’il est bien neuf (certains vendeurs proposent des articles d’occasion ou reconditionnés).

Vérifiez l’identité du vendeur

Si vous achetez sur un site proposant une place de marché (market place), regardez qui est le vendeur et qui se charge de la livraison. Dans tous les cas, prenez garde à ce que le vendeur soit un professionnel. Sinon, vous ne bénéficierez d’aucun droit de rétractation, par exemple. Poser une question par e-mail avant l’achat permet de se faire une idée de la réactivité du vendeur.

Évaluez le sérieux du marchand

Quel que soit le site et surtout s’il est peu connu, prenez le temps de lire les conditions générales et vérifiez qu’y figurent clairement le nom de la société, une adresse physique et un numéro de téléphone. Enfin, faites-vous une idée de la réputation du site en consultant les témoignages de clients sur les forums Internet.

Méfiez-vous des sites basés à l’étranger

Préférez les marchands basés en France et vérifiez que le produit se trouve dans l’Union européenne. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir des droits de douane et de la TVA à payer. Surtout, en cas de litige, vos recours n’auront quasiment aucune chance d’aboutir.

Vérifiez votre panier

Avant de payer, relisez bien le récapitulatif de la commande. Outre les frais de livraison, des marchands ajoutent des frais « de traitement » ou « de préparation ». Certains n’hésitent pas à facturer en plus l’écoparticipation ou la taxe sur la copie privée, qui devraient pourtant être incluses dans le prix affiché. Enfin, vérifiez que le marchand n’a pas inséré d’office dans le panier un accessoire ou une extension de garantie. La loi l’interdit.

Assurez-vous que le paiement est sécurisé

Pour cela, un cadenas doit apparaître sur l’écran et l’adresse URL doit débuter par « https » et non « http » (capture d’écran ci-dessous). S’il a des doutes, le marchand peut vous demander des justificatifs complémentaires tels qu’une photocopie de votre carte d’identité, un relevé d’identité bancaire (Rib) ou une quittance d’électricité. En revanche, refusez de lui transmettre une copie de la carte bancaire qui a servi à payer. Surtout, n’envoyez jamais d’argent à un inconnu via un système de transfert de fonds, tel Western Union. La plupart des banques proposent des systèmes de « carte virtuelle » qui permettent de payer sur Internet sans avoir à transmettre son numéro de Carte Bleue. Cette solution peut être utile si vous avez des craintes sur le sérieux du site.