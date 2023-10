© Adobe Stock Cash back L’autre business des coupons de réduction

Pour inciter les clients à dépenser toujours plus, certaines sociétés se sont spécialisées dans les applis de cash back proposant des bons de réduction. Entre récolte de données personnelles et faibles gains, pas sûr que le consommateur s'y retrouve.

Certaines applis (Coupon Network, eBuyClub, FidMe, Quoty, IGraal, Shopmium…) ont pour fonds de commerce des bons de réduction reversés sous forme de cash back sur un compte bancaire. Chaque semaine, elles éditent des coupons digitaux valables chez tous les distributeurs, y compris les commerçants indépendants. Pour en bénéficier – non pas de façon traditionnelle, en caisse, mais de retour chez soi –, quelques manœuvres sont nécessaires : télécharger l’appli, créer son compte personnel (via un formulaire d’inscription ou un site tiers, comme Facebook ou Google), accepter les conditions générales d’utilisation (ou OPT-IN actif, selon le règlement général sur la protection des données, le RGPD, en vigueur depuis 2018) et transmettre ses coordonnées bancaires.

Il faut ensuite télécharger les coupons de réduction, acheter les produits correspondants (grandes marques uniquement), scanner leur code-barres, prendre en photo le ticket de caisse et attendre l’arrivée du cash back, ou offre de remboursement, sur son compte bancaire (48 h de délai en général). « On aide les marques à générer des ventes, les consommateurs font des économies, et les distributeurs nous rémunèrent pour cette mise en avant », explique Guillaume Durand, directeur de Shopmium, qui revendique (à fin mars 2023) 8 millions de téléchargements et une centaine d’offres de réductions « renouvelées tous les mois ».

Paliers de dépense

Mais il y a mieux encore : pour pousser à l’achat, certaines applis proposent des « bonus » (tels que 0,40 € en plus des 0,80 € initiaux) ou des suppléments de réduction qui ne s’obtiennent qu’en répondant en ligne à un miniquiz, par exemple. Comme sur les applis de distributeurs, on trouve par ailleurs sur les applis spécialisées des « challenges », organisés sur deux mois le plus souvent, autour de paliers de dépenses à franchir : gain de 1 € pour 7 € d’achat d’une marque donnée, gratification de 1 € pour 12 € de courses cette fois, et ainsi de suite. « En moyenne, le client qui participe à un tel défi multiplie par quatre ses dépenses. Il se prend au jeu, il a envie d’aller plus loin… Cela crée une préférence de marque », assure Hélène de Laboulaye, directrice de la communication de Coupon Network.

Des applis peuvent aussi, sous réserve d’un second consentement, agréger vos cartes de fidélité (Système U et Intermarché pour Coupon Network et pour FidMe, notamment). Pour la « machinerie » qui absorbe ces données informatiques supplémentaires, l’avantage est énorme : la data devient ainsi extrêmement qualifiée, puisque tous les achats effectués en magasin ou sur Internet sont lus en temps réel et enregistrés…

Avantage peu signifiant

Au détenteur de ces cartes, l’avantage est évidemment présenté comme intéressant, mais en réalité il est peu signifiant : process de remboursement allégé (fini le ticket de caisse à scanner) et apparition des coupons de réduction sur l’appli en fonction de ses centres d’intérêt potentiels. Enfin, à la demande des enseignes, des notifications « push » signalant des promotions peuvent être envoyées sur les smartphones des consommateurs ayant, ici aussi, donné leur consentement. Un mécanisme qui se déclenche lorsque l’appli « borne » dans le périmètre proche d’un magasin. De quoi regretter la quiétude des bons vieux prospectus papier !