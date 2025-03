Plus que l’or ou les actions américaines, la valeur qui a le plus progressé l’année dernière est le bitcoin. Cette cryptomonnaie – ou ce crypto­actif, pour être exact – a bondi de 123 % en 2024, et dépassé la barre des 100 000 $ pour un bitcoin. Cette flambée a commencé avec le lancement, en janvier, d’une dizaine de Exchange-Traded Funds (ETF, ou « fonds négocié en Bourse ») en bitcoins à la Bourse américaine. Accordée par le régulateur local, l’autorisation d’investir dans le bitcoin via ces placements traditionnels a conféré de la respectabilité à cet actif sulfureux. Le succès a été immédiat : ces fonds cumulent actuellement 40 milliards de dollars d’encours. « C’est la manière la plus simple d’investir sur le bitcoin, souligne Andrea Tueni, responsable des activités de marchés chez Saxo Banque. Cela contribue à démocratiser l’accès aux cryptos. »

Trump leur offre un coup de projecteur

Cet afflux d’argent a porté les cours d’environ 50 000 à 70 000 $ courant mars 2024, avant une période de stabilisation qui a duré jusqu’à l’été. Puis, le 18 septembre, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine (la FED), a annoncé une diminution des taux directeurs, la