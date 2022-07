Il n’y a jamais eu autant de bassins privés dans notre pays. Le cap des 3 millions a été passé en 2021, selon la Fédération des professionnels de la piscine (FPP). On compte désormais 1,55 million de piscines enterrées et 1,64 million de hors sol sur le territoire national, Et les Français souhaiteraient, d’ici à fin 2024, passer commande de 230 000 bassins enterrés chez eux, selon la FPP. Si Vous faites partie de ceux-là, Sachez que réaliser votre rêve vous coûtera plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une installation enterrée. Toutefois, celle-ci peut générer, dans certains cas, une plus-value appréciable à la revente de votre bien. Alors, achat plaisir ou investissement rentable ? On vous présente les différentes options.