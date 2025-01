C’est par hasard, en consultant sa facture de téléphone, que Jean-Michel a découvert le pot aux roses. S’étonnant d’avoir à payer une somme plus élevée que prévu, ce client Bouygues Telecom se plonge dans les méandres du document et se rend compte que, chaque semaine depuis trois mois, 2,99 € de hors forfait lui sont ponctionnés. Le montant correspond au paiement d’un service appelé Chipstime, dont il n’avait jamais entendu parler… Après quelques recherches et des échanges avec son opérateur, il parvient à faire stopper l’abonnement et à obtenir le remboursement des sommes versées. Éric, lui, a eu moins de chance. Il a aussi détecté, en novembre dernier, une facturation similaire, cette fois pour Replay TV France. Le service client de son opérateur, Orange, qu’il a contacté, lui a assuré qu’il s’était abonné à cette plateforme de sonneries et de jeux pour smartphones. Alors que cela durait depuis près de quatre ans, la société éditrice, MMC, n’a accepté de lui rembourser que les 12 derniers mois. « Tous les forfaits de la famille sont réunis en un seul abonnement. Comme la somme varie chaque mois au gré des facturations hors forfait, je n’avais pas repéré ce service », fulmine Éric. Quant à savoir comment il a pu y souscrire, là encore, c’est l’interrogation. Tout