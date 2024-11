À l’approche de Noël, les transporteurs se préparent, comme tous les ans, à un grand rush. Rien que sur les deux derniers mois de l’année, La Poste devrait transporter plus de 100 millions de Colissimo, soit un quart de son volume annuel. Si la très grande majorité de ces paquets transiteront entre les entrepôts des sites de commerce en ligne et les logements des acheteurs, une partie non négligeable sera aussi expédiée par des particuliers. Selon le cabinet de conseil Sia Partners, les envois C to C (de particulier à particulier) pèsent désormais 10 % de l’activité totale du marché de la livraison, et leur part ne cesse de croître, poussée par le développement de l’économie circulaire. Avec le succès de plateformes comme Leboncoin ou encore eBay, nous sommes de plus en plus nombreux à envoyer des colis.

Si La Poste reste leader sur ce secteur, les transporteurs classiques, comme UPS ou DHL, mais essentiellement les réseaux de points relais, comme Mondial Relay, Relais Colis ou Colis Privé, proposent, eux aussi, leurs services. Tous fonctionnent sur le même principe : vous apportez un colis dans un lieu de proximité afin qu’il soit déposé quelques jours plus tard dans un autre proche du domicile du destinataire. « Cette solution est