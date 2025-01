La santé des femmes a, jusqu’à une date récente, été laissée dans l’ombre par les chercheurs et les médecins. Pourtant, la prévalence des maladies, les symptômes, l’efficacité et l’innocuité des traitements peuvent différer sensiblement selon le sexe.

« Je suis désolée, mais vous n’aurez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Je n’ai pas de notion de symptôme, traitement ou autre qui diffère en fonction du genre. » La réponse de cette jeune fille après six ans d’études de médecine en dit long sur l’indifférence qui entoure la distinction entre hommes et femmes en matière de santé. Nous qui l’avions sollicitée pour savoir si l’enseignement avait évolué ces derniers temps en avons été pour nos frais. Que les futurs soignants ne soient pas sensibilisés à cette question a de quoi surprendre. Car les organismes des personnes des deux sexes sont à l’évidence dissemblables, et ce constat est loin de se réduire à des aspects visibles à l’œil nu, comme les tailles et poids moyens, les organes reproducteurs ou la pilosité. Portant des paires de chromosome XX pour la population féminine, XY pour la masculine, chacune de nos cellules en atteste : nous ne sommes pas tous faits sur le même modèle ! Autre divergence fondamentale, le système hormonal. Chez les unes, ce sont les œstrogènes et la progestérone qui priment ; chez les autres, les androgènes, parmi lesquels la