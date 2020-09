Pêche durable

Les produits de la mer proposés à la vente doivent être accompagnés d’un étiquetage indiquant leurs noms commercial et scientifique, ainsi que la méthode de production (pêche ou élevage) et, le cas échéant, la zone et l’engin de pêche. Dans la réalité, cet étiquetage est souvent incomplet, ne permettant pas au consommateur de faire son choix en connaissance de cause. Et quand les informations sont présentes, elles montrent que trop peu de poissons et crustacés sont pêchés durablement.