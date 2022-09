Agence immobilière Un défaut qui fuite

Heureux acquéreurs d’une maison, monsieur et madame L. rencontrent les vendeurs sur place le lendemain de la signature de l’acte de vente. Ces derniers leur apprennent que l’arrivée d’eau dans la cuisine est coupée, et que l’agence immobilière avec laquelle ils ont traité leur a demandé de taire ce désordre jusqu’à la signature ! Le couple L. est censé procéder aux réparations à ses frais. La facture s’élève à plus de 1 000 €. Aussitôt saisie, l’UFC-Que Choisir de Nantes prend contact avec l’agence afin qu’elle indemnise ses clients abusés. Le professionnel de l’immobilier ne leur propose que 500 € de dédommagement ; l’association nantaise lui répond via un courrier recommandé, dans lequel elle lui rappelle qu’il engage sa responsabilité en omettant de signaler des défauts connus avant la vente. L’agence procède alors au remboursement total des réparations.