Cure thermale Séjour interrompu

Sa cure thermale était programmée sur trois semaines, en juillet 2022, et intégralement réglée. Avant de partir, M. H prend la précaution de souscrire une assurance auprès de Mondial Assistance en cas de pépin au cours de son séjour. Heureusement, car 10 jours après son arrivée sur place, il se foule le genou, ce qui le contraint à interrompre la prestation. M. H demande alors le remboursement du temps de cure non effectué. L’assureur exige, en retour, un certain nombre de justificatifs, que le curiste lui expédie. Malgré de nombreuses relances, le temps passe et notre consommateur ne voit toujours rien venir. Début 2023, il décide donc de solliciter l’UFC-Que Choisir d’Orléans, « son » association locale, laquelle prend aussitôt les choses en main. Et c’est un succès ! « À la suite de votre intervention, je viens de recevoir un virement de 411,45 € de la part de Mondial Assistance, ce qui représente la totalité de la somme réclamée par vos soins », remercie M. H.

UFC-Que Choisir d’Orléans (45)