Devis explosif

Au volant de son Audi A1, monsieur T., lancé sur l’autoroute, tombe soudainement en panne et s’immobilise. Le véhicule, acheté d’occasion un an et demi plus tôt, est conduit chez le concessionnaire de la marque en charge de l’entretien. Le diagnostic est lourd : les bougies 3 et 4 ont fondu, et le moteur doit être remplacé. Le devis présenté s’élève à 10 185 €. Monsieur T. estime que ce n’est pas à lui de régler cette dépense. Face à l’intransigeance du garage, il se tourne vers l’UFC-Que Choisir de Marseille, qui rédige un courrier. Cette lettre indique qu’il s’agit d’un défaut de fabrication récurrent du modèle, connu de la concession, et qu’il revient donc au constructeur, non au conducteur, de régler la facture. Les échanges se poursuivent durant plusieurs semaines, à l’issue desquelles Audi accepte enfin de revoir sa position et de prendre en charge 90 % du coût des réparations.