Eau potable Stop aux fuites

L’UFC-Que Choisir a lancé, au début de l’été, une campagne nationale sur les fuites du réseau d’eau potable. Mobilisées, les associations locales appellent les autorités à agir.

Avant de couler au robinet, l’eau parcourt un long chemin à travers le réseau de distribution. Mais il y a des pertes… Un milliard de mètres cubes se volatilise chaque année en France ! L’ampleur du phénomène varie d’un département à l’autre. Les bons élèves ne dépassent pas les 15 % réglementaires de déperditions, quelques-uns se plaçant même sous la barre des 10 %. Les zones rurales et de montagne sont les plus touchées, certaines comptant près de 40 % de fuites. Des chiffres qui font frémir dans un contexte de sécheresse, car ce gaspillage pourrait être évité. C’est pourquoi, le 27 juin, l’UFC-Que Choisir a lancé sa campagne nationale « La fuite en avant ». Elle vise à sensibiliser le consommateur sur ces litres d’eau disparaissant dans la nature. D’une part, notre association demande que les subventions des agences de l’eau soient destinées en priorité au renouvellement et à la bonne tenue des canalisations pour les petites communes, les plus concernées par la raréfaction de la ressource aquatique. D’autre part, elle réclame des montants d’aides à la hauteur de l’enjeu, en obligeant agriculteurs et industriels à contribuer plus équitablement

au budget des agences, en application du principe préleveur-pollueur-payeur. Les associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir n’ont pas ménagé leurs eff orts pour porter le message. Soixante-dix d’entre elles sont passées à l’action. Armés d’un ruban adhésif ne laissant pas de trace après décollage, les bénévoles ont masqué, sur les panneaux d’entrée d’agglomération, les « o », « au » et « eau » des noms de villes qui en comportent.

L’objectif ? Symboliser les fuites d’eau et interpeller la population à l’aide d’affiches et de flyers. L’AL de Saint-Cloud s’est rendue à Puteaux (92). « C’est un fléau invisible. Nous faisons le relais avec les citoyens qui ignorent son ampleur et n’ont pas accès à l’information », souligne Julie Cohen, présidente de l’AL. Alors, vous aussi, n’hésitez pas à vous mobiliser pour que les autorités agissent !