Fuites d’eau Comment remédier au gaspillage d’eau dans son logement

Traquer les fuites d’eau est le premier réflexe à adopter pour lutter contre les consommations cachées dans son logement et le gaspillage d’eau potable. Les fuites non colmatées dans la maison peuvent entraîner une surconsommation de 5 à 150 m3 par an (1), voire davantage. Heureusement, il est souvent plus facile qu’on ne le croit de pouvoir réparer soi-même.

Pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d’eau chez vous, relevez votre compteur avant de vous coucher puis au lever, en évitant d'utiliser robinets et chasses d'eau ou de laisser tourner le lave-vaisselle la nuit. Le chiffre affiché doit être le même.

Comparer ses factures d’eau

Autre moyen utile à la traque des fuites d’eau, étudiez votre facture : elle fait généralement apparaître les consommations des années précédentes. Comparez avec la nouvelle consommation. Si vous constatez une forte augmentation sans en avoir d’explication (un changement dans la famille, par exemple, ou de nouvelles habitudes), c’est un indice fort probable que vous êtes en présence de fuites.

Surveiller l’état de la robinetterie

Un robinet qui goutte équivaut à une perte de 5 litres d’eau par heure, soit 120 litres par jour… Et sur une année, cela équivaut à un gaspillage de près de 43 m3 d’eau (2).

– Des fuites apparaissent fréquemment sur les mélangeurs, souvent très anciens. Elles peuvent se produire en plusieurs endroits : le bec (provoquant un goutte-à-goutte), la base du col-de-cygne (partie incurvée du robinet), ou la base des croisillons (par les poignées). Cause probable : les joints, entartrés ou usés. Sur un mitigeur, la fuite provient plus souvent de l’un des disques de céramique situés dans la tête du robinet, qui se déplace selon la position de la commande pour régler le débit d’eau chaude ou froide. Le changer ou le faire changer suffit.

– Une chasse d’eau qui fuit représente plus de 600 litres perdus au cours d’une journée, soit la consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes (2). Ce type de fuites reste pourtant bien souvent invisible car l’eau suinte sur les parois de la cuvette. Pour vous assurer que tout va bien, mettez un colorant dans le réservoir et évitez de tirer la chasse pendant quelques heures. En cas de fuite, la paroi de la cuvette se colorera. Pour remédier à la fuite, ouvrez le réservoir, vérifiez que le flotteur est correctement positionné (bien souvent, il reste bloqué en position basse, provoquant un débordement). Sinon, il peut s’agir du joint entre le dispositif de chasse et la cuvette, qui se trouve entartré ou usé. Détartrez-le au vinaigre blanc et, si l’opération s’avère inefficace, changez-le. Il arrive que la fuite soit due au mécanisme, qu’il faut alors remplacer.

– Concernant le ballon d'eau chaude électrique, une fuite d’eau génère 3 à 10 litres de perdus par heure. Pour remédier à ce problème, il suffit bien souvent de changer le clapet du robinet d'arrêt.

Détecter une éventuelle fuite de canalisations

Assez rares, les fuites sur canalisations sont souvent dues à un manque de précaution contre le gel ou à des tuyaux trop anciens. Les fuites sur la portion du réseau qui se trouve enterrée sont les plus difficiles à identifier, mais elles peuvent engendrer une augmentation de la consommation d’eau d’au moins 50 %. Pour les détecter, le recours à un plombier est nécessaire. En période de grand froid, protégez les canalisations risquant de geler en les enveloppant d’un isolant imputrescible (liège, billes de perlite, polystyrène…). Procédez de même pour le compteur extérieur : c’est à vous en effet qu’il incombe d’assurer sa protection. En cas d’absence prolongée, pensez à vidanger les canalisations avant de partir. Vous êtes responsable des consommations d’eau enregistrées sur votre compteur, même si la fuite survient entre votre compteur et chez vous.

(1) Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

(2) Source : ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.