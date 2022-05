Dans le cas d’un logement qui resterait inoccupé et donc non chauffé pendant l’hiver, n’oubliez pas de vidanger les canalisations, y compris à l’intérieur du logement, avant de partir. Pour cela, fermez le robinet d’arrivée d’eau générale situé après le compteur et ouvrez tous les robinets. Sans cette précaution, l’eau présente dans les tuyaux pourrait geler et faire éclater les canalisations.