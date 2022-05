Une prise électrique murale (ou prise femelle) permet d’alimenter un appareil électrique que l’on branche avec une fiche (ou prise mâle). Selon les modèles et l’installation du circuit dont elle dépend, elle peut être posée en saillie (on dit aussi en applique) ou encastrée. Elle comprend un support équipé d’un mécanisme sur lequel sont raccordés les fils électriques du circuit : la phase (rouge), le neutre (bleu) et la terre (vert et jaune). Certaines prises modernes comportent également un enjoliveur et une plaque frontale de finition blanche ou teintée qui se fixe par clipsage. Choisissez des prises normalisées (norme NF) : elles sont équipées d’un système d’obturation des alvéoles afin d’éviter toute introduction d’objet par les enfants. © Christian Staebler