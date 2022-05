Privilégiez une peinture acrylique, moins nocive et polluante que les peintures glycéro (qui ont quasiment disparu des rayons pour les murs intérieurs, à l’exception des peintures « laquées ») et qui permet un nettoyage des outils à l’eau. Tous les fabricants proposent ces peintures en finition mate, satinée ou brillante.

Lisez attentivement les indications sur les emballages.

Choisissez une peinture qui émet le moins de COV (composés organiques volatils) possible, nocifs pour la santé (voir encadré « Attention » ci-dessus).

Méfiez-vous de l’argument publicitaire « monocouche » : en réalité, il faut presque toujours passer deux couches (ou une sous-couche avant) pour obtenir un résultat satisfaisant.

Les peintures mates sont plus couvrantes que les satinées mais, une fois posées, taches et traces de feutre ont plus tendance à s’y incruster.

Entre deux couches de peinture, nettoyez les outils de peinture et conservez-les à l’abri de l’air en les emballant dans du film alimentaire ou du papier d’aluminium.