Un kit de sablage, ou d’hydrosablage, pour nettoyeur haute pression est très pratique pour les petits travaux de décapage. Ce kit, qui doit être compatible avec votre nettoyeur, est constitué d’une lance (que l’on monte sur le pistolet du nettoyeur) et d’un tuyau dont l’extrémité est enfoncée dans une réserve de sable abrasif spécial, ou sable de sablage (vendu séparément) stockée dans un seau de maçon : le décapage se fait par projection du sable sur les surfaces à traiter. Attention, le sable est projeté avec force : il est indispensable de travailler à l’extérieur et dans une zone abritée, et de se protéger les mains et les yeux, mais aussi de porter des vêtements couvrants. © Christian Staebler