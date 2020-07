© Adobe stock Nettoyeurs haute pression Bien choisir son nettoyeur haute pression

Tous les nettoyeurs haute pression ne permettent pas de nettoyer et décrasser toutes les surfaces. Niveau d'équipement, sophistication et prix sont déterminants avant de choisir le modèle adapté à ses besoins.

→ Test Que Choisir : Comparatif Nettoyeurs haute pression

En résumé Un nettoyeur haute pression peut presque tout nettoyer en extérieur : voiture, terrasse, salon de jardin, vélos…

Les prix varient fortement, notamment en fonction des accessoires disponibles et des performances. Un nettoyeur haute pression pour des petits travaux occasionnels peut se dénicher à moins de 100 € alors qu’un appareil robuste pour des travaux au long cours sera facturé plus de 600 €.

Selon le type de nettoyage à réaliser, choisissez un modèle équipé de l’accessoire approprié : une brosse rotative pour une terrasse, une brosse spécifique pour la voiture…

Une utilisation appropriée du nettoyeur haute pression lui garantira longévité et efficacité.

Qu’est-ce qu’un nettoyeur haute pression ?

Branché sur une arrivée d’eau et sur une prise de courant, le nettoyeur haute pression, grâce à son moteur et une pompe interne, multiplie la pression de l’eau (de 3 bars environ en sortie du robinet jusqu’à 180 bars en sortie de pompe) pour offrir un nettoyage performant. Des accessoires placés en bout de lance (ou la lance elle-même) permettent de modifier la forme du jet (plat, conique, tournant…) ou d’avoir une action mécanique (brosses, brosses rotatives…) afin d’optimiser le décollement de la saleté.

© Christopher Habermann - Adobe Stock

Les nettoyeurs haute pression peuvent être utilisés pour des opérations d'entretien courant (par exemple, nettoyer une terrasse ou une cour) mais aussi pour décrasser les meubles de jardin, les façades... Cela étant, selon leur niveau d'équipement, leur sophistication et, par conséquent, leur prix, tous les modèles proposés sur le marché ne sont pas en mesure d'accomplir l'ensemble de ces tâches. Il convient donc de bien identifier ses besoins avant d'arrêter son choix.

Par ailleurs, les nettoyeurs traditionnellement testés par Que Choisir ne sont pas vraiment adaptés au dégraissage des moteurs, sols de garage ou parois de piscine. Et même les détergents proposés en accessoires ne sont pas toujours suffisants. Pour ces applications, il faut investir dans un nettoyeur haute pression à eau chaude : une fonction qui fera sensiblement grimper la facture.

© Adobe Stock Les multiples usages d’un nettoyeur haute pression.

Il est donc judicieux de faire un point assez précis des travaux que vous aurez à réaliser afin de choisir le nettoyeur qui correspond le mieux à vos besoins. Car, un nettoyeur haute pression non adapté pourra vous demander plus de temps, manquera d’efficacité ou risquera de s’user prématurément.

Les gammes des principales marques

Les fabricants proposent des gammes de nettoyeurs haute pression plus ou moins puissants permettant de répondre à différents besoins. Les prix sont proportionnels : plus la pression, le débit et le niveau d’équipement sont élevés, plus le nettoyeur sera cher. Mieux vaut sélectionner un modèle en fonction de l’usage qui en sera fait afin de ne pas acheter un appareil surdimensionné ou, à l’inverse, qui sera en surcharge si le travail est trop long.

À noter que des marques comme Bosch, Kärcher, Ryobi (fabricant spécialisé dans l’outillage électroportatif) ou même Sterwins (la marque commercialisée par l’enseigne de bricolage Leroy Merlin) proposent désormais des nettoyeurs sur batterie qui permettent un usage ponctuel en l’absence d’alimentation électrique et même d’arrivée d’eau. Dans ce cas, soit un réservoir est intégré, soit il faut prévoir un récipient (seau ou jerrican).

Bosch

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) EasyAquatak 110 110 330 3 5 3,8 UniversalAquatak 120 120 350 5 5 4,0 UniversalAquatak 125 125 360 5 5 6,8 UniversalAquatak 130 130 380 6 5 7,8 UniversalAquatak 135 135 410 7 5 7,9 UniversalAquatak 140 140 450 8 5 17,55 UniversalAquatak 150 150 480 8 5 21,10 UniversalAquatak 160 160 570 8 5 23,40

Kärcher

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) K2 110 360 4 - 3,7 à 4,3 K3 120 380 6 ou 7 - 4,4 à 5,6 K4 130 420 6 - 11 à 11,9 K5 145 500 8 - 12 à 13,1 K7 180 600 10 - 16 à 18

Mac Allister (Castorama)

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) MPWP100D-2 100 390 6 5 5,6 MPWP1800-2 130 440 6 5 9,6 MPWP2100-2 140 450 9 5 18,3

Nilfisk

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) Compact C 100.7-5 100 320 5 5 5,1 Compact C 105.7-5 105 310 5 5 5,1 Compact C 110.7-5 110 310 5 5 6 Compact C 120.7-6 120 310 6 5 6,2 Compact C 125.7-6 125 320 6 ou 8 5 6,6 Compact C 135.1-8 135 350 8 5 11,2 Compact C 135.1i 135 308 6 ou 8 5 15,8 Dynamique D-PG 140.4 X-TRA 140 500 9 - 13,8 Excellent D 140.4 140 550 9 5 13 Excellent D-PG 130.4 130 550 9 - 13,8 Excellent D-PG 140.4 140 550 9 - 13,8 Excellent E 140.3 140 500 9 - 18,6 Excellent E 145.4 145 500 9 5 18,6 Excellent E 150.2 150 500 10 5 19,8 Excellent E 160.1 160 500 10 5 20,6 Premium P 150.2 150 610 10 5 26,8 Premium P 160.2 160 650 12 ou 15 5 27,8

Sterwins (Leroy Merlin)

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) Compact 135 135 490 8 - 11 Hc 135 135 490 8 - 11,2 Hc 150 150 500 10 - 26,9 160 c epw 160 460 8 - 23,8

Stihl

Pression maxi

(bars) Débit maxi

(l/h) Longueur de flexible

(m) Longueur du câble

d’alimentation

(m) Poids (sans accessoires)

(kg) RE90 100 - - 5 9,8 RE100 110 380 6 5 16,5 RE110 110 380 7 5 17,6 RE120 125 400 8 5 20 RE130 Plus 135 420 9 5 21,2 RE143 140 540 9 5 26,2 RE143 Plus 140 540 12 5 27,2 RE163 Plus 150 570 12 5 27,6

Pression et débit : des facteurs déterminants

L'efficacité d'un nettoyeur dépend avant tout de l'association réussie entre la pression, le débit (en litres/heure) et les accessoires. Un défi que tous les appareils ne relèvent pas. D'où l'utilité de consulter notre test comparatif de nettoyeurs haute pression !

La pression

Indication obligatoire pour les fabricants, la pression donne une idée de ce que le nettoyeur est capable de faire. C’est en partie grâce à elle que la saleté sera décollée. Plus elle est élevée, plus le nettoyage sera efficace. Mais attention, tous les supports ne supportent pas une pression élevée. Par exemple, une terrasse en bois demandera plutôt l’utilisation d’une brosse dédiée (accessoire proposé par de nombreux fabricants comme Bosch ou Kärcher). De même, le nettoyage d’un mur en mauvais état devra se faire à une pression moindre pour éviter d’augmenter les dégâts en décollant la peinture ou, pire, le revêtement.

Il existe deux types de pression :

la pression maxi : c’est celle en sortie de pompe, sur laquelle les fabricants communiquent, logique car elle est plus importante.

la pression de service : c’est celle en sortie de lance, qui sera vraiment utile. Pour la trouver, il faudra chercher sur l’étiquette apposée sur l’appareil ou dans la fiche technique. © Wojciech Kozielczyk - Adobe Stock

Le débit

Indiqué en litres/heure, le débit correspond à la quantité d’eau envoyée par la lance. Plus le débit est important, plus le travail sera rapide. Généralement, le débit est corrélé à la pression : plus il est important, plus elle est forte.

Les accessoires

À l'achat, les nettoyeurs sont plus ou moins bien fournis en accessoires. Et cela se ressentira sur le prix. Selon le type de travaux à réaliser, leur fréquence et le temps que l’on pourra consacrer au nettoyage, il est judicieux de choisir un nettoyeur équipé des accessoires adaptés :

brosse rotative ;

brosse pour voiture ;

bac de détergent ;

etc. © Camillo - stock.adobe.com Avant d’acheter un nettoyeur haute pression regardez bien les accessoires présents, les acheter séparément coûtera cher.

Optez pour un nettoyeur dont le système de changement d’accessoire est simple :

raccords rapides pour le tuyau ;

système quart de tour pour la lance ;

emplacement pour le réservoir de détergent ;

etc.

Détaillez les possibilités de ranger les accessoires sur le nettoyeur :

emplacement pour les lances de rechange ;

réservoir de détergent ;

enrouleur pour le câble d’alimentation électrique et le tuyau haute pression ;

etc.

Cela simplifiera non seulement l’utilisation en ayant tout sous la main mais aussi le rangement de l’appareil une fois le travail terminé.

Autre point important au moment de l’achat : le rangement des accessoires.

Il est toujours possible de compléter son installation initiale par des accessoires disponibles en magasin, mais ces compléments peuvent s’avérer assez chers. Selon l'utilisation que l'on compte faire de son nettoyeur, il peut être préférable d'en acheter un très complet dès le départ. Ainsi, la brosse rotative est indispensable pour nettoyer efficacement. Le kit de sablage peut aussi s’avérer être un allié de poids pour décaper en profondeur des grilles en métal, des portails ou des murs peints. Quant au dispositif d'auto-alimentation, il ne sera utile que si l'on dispose d'une réserve d'eau (mare, citerne) dans laquelle on peut puiser l'eau utilisée par le nettoyeur.

La longueur du câble d'alimentation électrique

Les nettoyeurs haute pression fonctionnent à l'eau et à l'électricité, deux éléments qui ne font pas bon ménage. Il faut éviter de relier l'appareil à la prise électrique en ayant recours à des rallonges. De fait, plus le câble d'alimentation électrique est long, mieux c'est !

La longueur du flexible

Quatre mètres semblent être le minimum pour pouvoir manœuvrer le nettoyeur en toute souplesse. Bonne nouvelle, la très grande majorité des appareils présents en rayons sont au-dessus de ce seuil.

© Skórzewiak - stock.adobe.com Un long flexible permet d’utiliser son nettoyeur dans des conditions « extrêmes ».

Le réglage de la forme du jet

La possibilité de changer la forme du jet directement au niveau de la poignée est plus confortable à l’usage. Cela évitera par ailleurs de devoir acheter plusieurs lances. Cette fonction n'est pas présente de série sur tous les nettoyeurs. Cela étant, selon le type de travail à effectuer, les tests de Que Choisir montrent que les modèles dépourvus de cette fonction peuvent parfois être aussi efficaces que ceux qui en sont équipés. Dans tous les cas, plus la buse est proche de la surface à nettoyer, plus l'impact de l'eau sera fort et plus facilement la saleté sera éliminée. Attention toutefois à ne pas détériorer le matériau à laver en raison d’un impact trop puissant de l’eau : décollement de plâtre ou de peinture, arrachage de particules, etc.

© RommelAlomia - Adobe stock

Eau froide ou chaude

La plupart des nettoyeurs de notre test sont dits « eau froide » et n’acceptent qu’une température d’eau maximale de 40 °C. Néanmoins, certains encaissent 50 °C (Mac Allister) ou même jusqu’à 60 °C comme ceux de Nilfisk. Cela peut être un bon atout pour nettoyer des saletés plus coriaces.

Moteur refroidi

Qui dit moteur, dit échauffement. Les nettoyeurs haute pression n’échappent pas à la règle. Leurs moteurs sont dans la très grande majorité des cas refroidis à l’air. Toutefois, certains modèles haut de gamme disposent d’un refroidissement liquide (via l’eau du robinet qui refroidit le moteur avant de passer dans la lance). Cette solution sera surtout appréciable pour les gros travaux qui nécessitent un long moment d’utilisation. En effet, certaines versions, souvent les moins puissantes, peuvent se couper par mesure de sécurité après un temps d’utilisation. Il faut alors attendre le refroidissement de l’appareil avant de reprendre le travail.

Estimer le temps de travail

Chaque nettoyeur haute pression ne permet pas de travailler à la même vitesse. C’est principalement le débit qui déterminera le temps de nettoyage.



Modèle Débit maxi

(l/h) Efficacité

(m2/h) Surface

(m2) Temps

(h) Kärcher K2 360 20 100 5h Kärcher K7 600 60 100 1h30

Donc, à moins d’avoir le temps, et l’envie, de passer plusieurs heures à nettoyer sa terrasse, le plus puissant sera le plus approprié. À noter que ces indications sont valables dans des conditions normales d’encrassement et d’encombrement, c'est-à-dire pour une terrasse qui n’est pas embarrassée de moult pots de fleurs qu’il faudra déplacer.

Une consommation d’eau maîtrisée

Attention aux idées reçues : l’utilisation d’un nettoyeur haute pression est en fait plus économique que celle d’un simple tuyau d’arrosage. Le débit au niveau d’un tuyau d’arrosage est, en moyenne, de 2 000 l/h. En comparaison, le débit d’un nettoyeur haute pression (pour les modèles les plus courants) ne dépasse jamais 650 l/h. Soit presque 3 fois moins.

Une bonne garantie

2, 3 ou 5 ans : certains constructeurs proposent des extensions de garantie gratuites qui peuvent se montrer avantageuses. Attention toutefois à bien détailler les conditions générales pour connaître les causes de pannes exclues de cette garantie.

Les bonnes pratiques pour une utilisation sereine Acheter un bon nettoyeur haute pression, adapté à ses besoins, c’est le b.a.-ba. Encore faut-il l’utiliser correctement, en respectant quelques règles simples, pour le faire durer longtemps et éviter les déconvenues. Attention : il ne faut jamais mettre un système d’arrêt automatique de l’eau au niveau de l’appareil (c’est toléré au niveau du robinet). Cela pourrait engendrer des ondes de choc au plus près du moteur et risquer, à terme, d’endommager le moteur ou la pompe. Mise en service du nettoyeur haute pression 1. Dérouler entièrement le tuyau haute pression et le câble d’alimentation électrique. Cela permettra de disposer d’un plus grand rayon d’action et d’éviter la surchauffe du câble électrique. 2. Ouvrir le robinet d’eau. 3. Actionner la poignée (appareil toujours éteint) jusqu’à ce que l’eau coule de la buse. 4. Mettre l’appareil sous tension. 5. Appuyer sur la gâchette pour faire sortir l’eau sous pression et vérifier que tout fonctionne correctement. 6. Mettre l’accessoire souhaité en bout de lance et commencer le travail. Arrêt du nettoyeur haute pression 1. Fermer l’arrivée d’eau. 2. Retirer l’accessoire de la lance et le vider en le tenant verticalement. 3. Appuyer sur la poignée pour vider le circuit d’eau, appareil et tuyau d’alimentation. Rester appuyé jusqu’à ce que le tuyau commence à se replier sur lui-même, preuve qu’il est totalement vide. 4. Arrêter l’appareil et le débrancher. 5. Ranger le fil électrique et le tuyau d’alimentation. Si le nettoyeur est sale (éclaboussures, feuilles…) il est judicieux de le laver avec un jet haute pression large à une distance raisonnable.