Nettoyeurs haute pression

Les performances priment. Suivent la facilité d’emploi, les mesures en laboratoire et le niveau sonore.

Mesures en laboratoire

La capacité de nettoyage et l’« agressivité » des appareils sont mesurées en lavant sans l’abîmer un support en mousse recouvert d’une couche de peinture. Ce test est réalisé avec les buses standard et rotative. On évalue la largeur de la zone effectivement récurée, l’uniformité de nettoyage du jet.

Tests pratiques

Avec les buses standard et rotative, deux testeurs nettoient 1 m2 de zone pavée. L’essai s’arrête lorsque chaque testeur estime qu’il est arrivé au meilleur résultat possible avec son appareil. La durée du nettoyage, sa qualité et le volume d’eau employé sont notés. Ce test est aussi réalisé avec la « brosse pour terrasse » si elle est fournie.

Utilisation

24 personnes se prononcent sur la première utilisation (branchement, montage…), le changement de buse, le remplissage et l’emploi du réservoir à détergent, ainsi que sur la qualité de la prise en main. Le test prend en compte la facilité de rangement.

Niveau sonore

Le niveau sonore des appareils est évalué subjectivement, puis avec un sonomètre.

Durabilité

Chaque appareil subit 300 cycles de 40 min de fonctionnement (15 min à débit et pression max, 3 min en pause, 12 min à débit et pression max et 10 minutes en arrêt). Ce test très sévère correspond à 10 ans d’usage intensif.

Sécurité électrique

17 clauses des normes EN 60335-1 et EN 60335-2-79 sont vérifiées. Nous n’avons pas détecté de problème de sécurité cette année.

Caractéristiques

Poids de l’appareil, dimensions des cordons d’alimentation et des tuyaux, débit d’eau et puissance sont relevés. La possibilité d’employer l’appareil avec de l’eau n’étant pas sous pression (eau de pluie récupérée dans un bac) est vérifiée.