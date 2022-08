Tondeuse électrique ou thermique Bien choisir sa tondeuse à gazon

Selon la taille de votre terrain, vous allez devoir passer plusieurs heures aux commandes de votre tondeuse. Pour un résultat optimal et une tonte parfaite, sans trop se fatiguer, il est important de choisir une tondeuse ergonomique, adaptée à la surface à traiter ainsi qu’à la géométrie du jardin (passages étroits, inclinaison, etc.). Il est donc important de bien comparer pour trouver la tondeuse qui vous conviendra le mieux.

En résumé Une tondeuse thermique utilise un moteur à essence, généralement à 4 temps, pour une grande autonomie et une puissance importante.

Une tondeuse électrique utilise exclusivement une propulsion via un moteur électrique. Ce dernier peut être alimenté en branchant la tondeuse sur secteur (tondeuse filaire) ou par des batteries (tondeuse sans fil).

Le temps de charge des batteries d’une tondeuse sans fil dépend principalement de leur capacité.

La rapidité de tonte dépend pour beaucoup de la longueur de la lame qui détermine la largeur de coupe.

La fonction mulching évite d’avoir à ramasser les résidus de tonte.

C’est quoi une tondeuse thermique ?

La tondeuse thermique fonctionne à l’aide d’un moteur à essence. Généralement, celui-ci est dit à 4 temps et ne demande pas l’utilisation d’huile spécifique pour faire le mélange nécessaire aux moteurs à 2 temps (lire plus loin). Il existe deux familles de tondeuses thermiques : les machines traditionnelles ou autoportées. Ces dernières, qui sont de petits tracteurs, ne sont pas traitées dans ce dossier.

Quel est le prix d’une tondeuse thermique ?

Le prix d’une tondeuse thermique varie beaucoup selon les marques et les performances des machines.

Exemples de prix de tondeuses thermiques

Marque Modèle Prix Largeur de coupe Cylindrée Mac Allister (Castorama) MLMP300SP40 229 € 40 cm 125 cm3 Sterwins (Leroy Merlin) PLM1-40B125.4 279 € 40 cm 125 cm3 Hyundai Htdt511rp 349 € 44 cm 170 cm3 Einhell GCPM461S 360 € 46 cm 125 cm3 Steiner ME33291585 442 € 51 cm 174 cm3 Toro 21810 Time Master 1 299 € 76 cm 223 cm3 Stihl Rm756ys 2 250 € 54 cm 179 cm3

Quels sont les avantages et inconvénients d’une tondeuse thermique ?

C’est la plus puissante, la plus efficace et c’est celle qui répond le mieux aux besoins les plus divers. De fait, la tondeuse thermique est assez bien adaptée aux grands terrains et elle devient quasiment indispensable au-delà de 1 500 m2. L’inconvénient est qu’elle demande un entretien régulier (vidange de l’huile, remplacement de la bougie et des filtres…) et nécessite un budget plus important (achat, coût du carburant…). À partir de 3 000 m2, il est même conseillé de s’orienter vers une tondeuse autoportée, c’est-à-dire un petit tracteur. Toutefois, les progrès réalisés, en termes de performances et d’efficacité, rendent les robots tondeuses intéressants même pour des grandes surfaces.

Quelles sont les différences entre un moteur à 2 ou 4 temps ?

Le moteur à 2 temps

Les différences intrinsèques sont invisibles et le moteur à 2 temps ne reçoit pas de système de distribution (soupapes, arbre à cames…) comme celui à 4 temps. L’admission du mélange air-essence et l’évacuation des gaz d’échappement se font via des transferts, des ouvertures directement aménagées dans la chambre de combustion. Le moteur à 2 temps est généralement plus puissant, plus léger et donc plus maniable.

Ses principaux inconvénients sont son niveau sonore élevé et des émissions polluantes plus importantes (d’où sa tendance à être de moins en moins utilisé). Ce dernier utilise un système de lubrification particulier : elle est assurée par l’huile qui est directement intégrée à l’essence (c’est le mélange). Il faut donc ajouter de l’huile spécifique à l’essence au moment de faire le plein (ou de remplir à l’aide d’un mélange déjà pré-dosé) selon les préconisations du fabricant (généralement entre 2 et 4 % selon le type d’huile utilisé).

L’avantage de ce moteur est que l’entretien est très réduit et qu’il peut fonctionner sur des terrains difficiles avec une très forte inclinaison.

Le moteur à 4 temps

La conception d’un moteur à 4 temps est plus complexe et de nombreuses pièces supplémentaires le composent, notamment des soupapes, un arbre à cames, un système de distribution (chaîne ou courroie, des culbuteurs ou linguets, des poussoirs, etc.). Autant de pièces en mouvement qui le rendent un peu moins vif qu’un 2 temps. En revanche, il supporte très bien les travaux de longue haleine dans des conditions difficiles.

D’autre part, pour le moteur à 4 temps, la lubrification est dite séparée. C’est-à-dire que le moteur dispose de sa propre réserve d’huile (le carter) et d’un système de filtration. Il faut donc régulièrement contrôler le niveau d’huile pour s’assurer d’un fonctionnement correct. L’entretien prévoit également d’effectuer régulièrement des vidanges et le changement du filtre. Le moteur à 4 temps est relativement silencieux, pollue moins et est généralement plus simple à démarrer.

Quelle essence utiliser dans une tondeuse thermique ?

Les moteurs utilisés en motoculture, donc pour les tondeuses thermiques, peuvent fonctionner au SP98 (sans plomb 98) ou au SP95 (sans plomb 95). Généralement, les machines acceptent également un carburant contenant au maximum 10 % de bioéthanol (SP95 E10) : à vérifier sur la notice d’utilisation avant la mise en service. Mais, si le moteur est ancien, globalement avant 1990, il peut être nécessaire d’ajouter un additif substitut de plomb dans le réservoir de la machine. Il est alors judicieux de se renseigner auprès du fabricant pour connaître la compatibilité du moteur avec le sans plomb E10.

© Adobe stock

Attention, les moteurs des tondeuses thermiques ne sont pas conçus pour accepter le bioéthanol (E85).

C’est quoi une tondeuse électrique ?

Une tondeuse électrique utilise uniquement un mode de propulsion électrique, en remplacement du moteur thermique traditionnel. Le moteur peut être alimenté en branchant la tondeuse sur le secteur (prise de courant traditionnelle) via une rallonge, on parle alors de tondeuse filaire, ou par une batterie dans le cas d’une tondeuse sans fil.

Quels sont les avantages d’une tondeuse électrique filaire ?

Les tondeuses électriques filaires sont les plus adaptées aux surfaces intermédiaires (de 200 à 750 m2). Presque aussi efficaces que les thermiques, elles sont beaucoup moins bruyantes, plus simples à mettre en action, ne demandent pas d’entretien et s’avèrent plus fiables sur le plan mécanique.

Elles sont aussi moins chères à l’achat : on trouve de bons modèles à partir de 150 €. Attention, en dessous de ce budget, la qualité et l’efficacité risquent de ne pas être au rendez-vous. Enfin, les tondeuses électriques filaires consomment peu d’énergie (10 fois moins qu’une thermique).

Leur défaut, c’est le fil électrique, vraiment gênant dans les terrains arborés ou parsemés d’obstacles. Il faut donc être attentif à la présence du fil sur le terrain afin de ne pas passer au-dessus au risque de le sectionner avec la lame.

© Adobe stock

Quel est le prix d’une tondeuse électrique filaire ?

Une tondeuse filaire est globalement moins chère qu’une thermique. Le prix varie selon les marques et les performances des machines.

Exemples de prix de tondeuses filaires

Marque Modèle Prix Largeur de coupe Mulching Gardena 5031-20 96,99 € 32 cm non Ryobi Rlm3313a 99,9 € 33 cm oui Sterwins (Leroy Merlin) ELM2-36P-3W.4 149 € 36 cm non Einhell GC-EM 1032 163 € 32 cm non Mac Allister (Castorama) MLM1841 169 € 41 cm oui AL-KO 40 E Silver Comfort 199,99 € 40 cm oui Stihl RME 443 349 € 41 cm option

Quels sont les avantages d’une tondeuse sans fil ou à batterie ?

Elles représentent aujourd’hui la moitié du marché. Les tondeuses à batterie sont de plus en plus intéressantes tant en termes de tarifs que d’agrément d’usage. Aussi performantes que les tondeuses électriques filaires, les machines de ce type peuvent désormais convenir à des surfaces de taille moyenne de plus de 500 m2. Au-delà, leur autonomie limitée (environ une trentaine de minutes selon le type de pelouse) peut être handicapante. Il est judicieux d’opter pour un modèle livré avec deux batteries, ce qui permet de doubler le temps de travail.

Côté tarifs, elles ne coûtent pas forcément beaucoup plus cher à l’achat qu’une tondeuse électrique filaire. Attention toutefois au prix des batteries, qu’il faut changer au bout d’un certain nombre de cycles (quelques centaines, selon les fabricants) : leur prix peut grimper à 200 €, soit plus de la moitié du coût de la tondeuse.

© Adobe stock

Quel est le prix d’une tondeuse sans fil ?

Les prix d’une tondeuse sans fil sont très hétéroclites. Déjà les performances peuvent varier du simple au double, ce qui influence directement le prix de vente. Ensuite il est possible d’acheter des machines avec ou sans batterie. Dans ce dernier cas, le prix peut baisser d’au moins 40 %, ce qui peut être très intéressant si vous disposez déjà d’autres machines utilisant la même batterie (gamme Alliance Power for all multimarque ‒ Bosch, Flymo, Gardena, Husqvarna, etc. ‒ ou One+ chez Ryobi).

Exemples de prix de tondeuses sans fil

Marque Modèle Prix Largeur de coupe Nombre de batteries incluses Sterwins (Leroy Merlin) UP20 99 € 33 cm Non incluse Mac Allister (Castorama) MLM18-Li 109 € 32 cm 1 Einhell GE-CM 18/33 Li 161 € 33 cm 1 Bosch Citymower 229 € 32 cm Non incluse Ryobi One+ Rlm18x33b40 259 € 33 cm 1 Makita Dlm460z 349 € 46 cm Non incluse Gardena PowerMax 32/36V 354,99 € 32 cm 2

Peut-on allonger la durée de vie d’une batterie ?

Oui, il est possible d’allonger la durée de vie d’une batterie, elle qui devient un élément déterminant pour un usage optimal de la machine. En effet, au fil des utilisations et des charges successives, elle s’use et perd un peu de ses performances. Mais il est possible de limiter les dégâts en suivant quelques conseils.

© Adobe stock

Il est important de stocker la batterie dans un abri tempéré, car une exposition prolongée au froid la fragilise.

Si la tondeuse est rangée dans un local mal isolé, mieux vaut alors retirer la batterie (c’est généralement possible) pour la mettre à l’intérieur.

Il est judicieux d’éviter les charges et décharges complètes et d’utiliser une batterie dont la charge est comprise entre 10 et 90 %. Pour cela, de plus en plus de modèles sont équipés de batteries disposant d’un indicateur de niveau de charge. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre qu’elle soit chargée à 100 % pour l’utiliser.

Enfin, pendant la trêve hivernale, veillez à la stocker partiellement chargée, idéalement à 80 %. Puis chargez-la totalement tout juste avant de la réutiliser.

C’est quoi la largeur de coupe ?

La largeur de coupe correspond à la longueur de la lame qui coupera l’herbe en tournant, décrivant alors un cercle plus ou moins grand. La largeur de coupe est en fait le diamètre de ce cercle.

© Adobe stock

Largeur de coupe d'une tondeuse thermique ou électrique filaire

Pour une tondeuse thermique ou électrique filaire, il varie généralement entre 40 et 56 centimètres. Sa grandeur conditionne le temps de travail. On estime par exemple que pour tondre 100 m2 (à 3 km/h), il faudra :

7 min avec une largeur de coupe de 30 cm ;

5 min avec 40 cm ;

4 min avec 50 cm ;

3 min avec 60 cm.

Mais attention, plus la largeur de coupe est grande, plus la tondeuse est difficile à manœuvrer et plus elle est bruyante. Il est donc important d’en choisir une en fonction de la surface à traiter.

Largeur de coupe d'une tondeuse à batterie

La largeur de coupe d’une tondeuse à batterie est généralement comprise entre 31 et 48 cm, ce qui influence grandement le temps de tonte. Ainsi, pour tondre 500 m2, il faudra environ :

35 min avec une largeur de 31 cm ;

25 min avec une largeur de 40 cm.

Mais attention, plus la largeur est importante, plus la machine sera sollicitée : il faudra donc choisir une batterie capable de répondre à cette exigence.

Quelle largeur de coupe pour quelle surface ?

Surface du terrain Largeur de coupe conseillée Moins de 500 m 2 33 à 41 cm De 500 à 1 000 m 2 41 à 46 cm De 1 000 à 2 500 m 2 48 à 55 cm Au-delà de 2 500 m 2 55 cm minimum

À noter. Si la surface est déterminante pour le choix de la largeur de coupe, la configuration du terrain joue aussi un rôle important et notamment la présence d’obstacles obligeant à manœuvrer. Ainsi, pour un terrain difficile, très accidenté avec beaucoup d’obstacles, il est judicieux de réduire un peu la largeur pour faciliter le travail et limiter la fatigue, aussi bien de la personne que de la machine.

Quid de la hauteur de coupe ?

Le réglage de la hauteur de coupe est un avantage certain qui permettra de traiter une herbe haute lors de la première tonte de printemps et s’adaptera ensuite pour les tontes d’entretien, plus régulières. Attention, certains modèles ne possèdent que 2 ou 3 niveaux de hauteur alors que d’autres en possèdent 5 ou 6. Dans ce cas, la hauteur peut être réglée de 20 à 80 mm.

Tondeuse autotractée ou pas ?

Beaucoup de tondeuses thermiques le sont, vous n’aurez donc généralement pas à vous poser la question. La fonction existe plus rarement sur les modèles électriques (filaire ou à batterie). La tondeuse autotractée est très utile sur les terrains en pente ou accidentés, car les roues sont entraînées par le moteur et la tonte ne demande quasiment pas d’effort à l’utilisateur. Sur terrain plat, cette fonction ne sert pas à grand-chose, à moins que votre tondeuse ne soit exceptionnellement lourde.

Qu’est-ce que le mulching ?

Le mulching consiste à tondre la pelouse sans avoir à ramasser les résidus de tonte grâce à un broyage très fin de l’herbe coupée. La tondeuse n’a donc plus besoin de bac de ramassage et doit être équipée d’un obturateur à placer devant le canal d’éjection du carter.

Quels sont les avantages du mulching ?

Le mulching évite le ramassage de l’herbe. Plus besoin de vider régulièrement le bac lors de la tonte ni de stocker l’herbe coupée.

Ensuite, le mulching est très utile à la pelouse. Déjà, il permet de réaliser un paillis à condition que la quantité d’herbe tondue ne soit pas trop importante, au risque d’étouffer la pelouse. Lorsque le mulching est léger, il permet de conserver un sol plus frais tout en obligeant le gazon à puiser ses nutriments en profondeur ce qui le fortifiera davantage.

Quels sont les inconvénients du mulching ?

Un mulching trop important, avec beaucoup d’herbe, fragilisera le gazon qui aura tendance à se nourrir en surface. En outre, si une quantité trop importante d’herbe reste en surface sur le gazon, elle va pourrir et étouffer la pelouse qui se trouve en dessous. Le mulching ne permet pas de couper une grande hauteur d’herbe au risque d’engendrer des bourrages répétitifs de la machine.

Bon à savoir. Nous déconseillons de réaliser une tonte avec la fonction mulching sur un gazon qui vient d’être semé. En effet, il faut laisser le temps à ce dernier de bien s’enraciner en profondeur, ce que le mulching peut empêcher.

Comment réaliser un bon mulching ?

La règle à appliquer pour réaliser un bon mulching est de couper l’herbe peu et régulièrement, soit raccourcir de 3 cm maximum tout en laissant les deux tiers de la hauteur (au-delà il faut opter pour une tonte classique avec ramassage des déchets de tonte). Cela permettra au gazon de rester vert entre deux tontes tout en le fertilisant. Cela peut donc nécessiter des tontes plus fréquentes : le mulching ne permet alors pas forcément de gagner du temps.

Une tondeuse, qu’elle soit thermique ou électrique (filaire ou à batterie), peut recevoir des équipements qui faciliteront la vie des utilisateurs et rendra leur utilisation plus confortable. Détaillez également les différentes commandes (poignée de sécurité, levier de vitesse pour un modèle tracté, accélérateur pour une thermique, etc.) et vérifiez que leur ergonomie vous correspond bien. Appréciez surtout le confort du guidon tout en maintenant la commande d’entraînement enclenchée car c’est la position que vous devrez adopter lors des longues heures de tonte.

Un guidon réglable sera pertinent car il permettra d’obtenir une position de travail idéale selon sa taille. Et, s’il est repliable, ce sera également un plus pour ranger la machine l’hiver.

Quel type de bac choisir ?

Il existe deux types de bacs de ramassage amovibles : rigide ou souple. Le bac rigide est conçu en plastique moulé et s’avère très facile à nettoyer. Ceux s’ouvrant en deux parties se vident très facilement.

Le bac en toile aura l’avantage de prendre moins de place lors du rangement car on pourra le replier sur lui-même. Il est en revanche plus compliqué à vider et, surtout, plus long à nettoyer car l’herbe coupée reste souvent accrochée sur ses parois.

Quelle taille de bac choisir ?

Plus le bac est gros, plus il pourra contenir d’herbe… mais plus il est gros, plus il sera encombrant et lourd et, parfois, compliqué à vider. Pour un terrain de taille moyenne, la capacité du bac doit être comprise entre 55 et 70 litres. Pour un petit terrain, elle peut être inférieure, aux alentours de 30 litres. Lors de la conception de la tondeuse, la taille du bac est ajustée en fonction du diamètre de coupe, impossible de modifier le type de bac ensuite.

Les tondeuses électriques sur coussin d’air

De plus en plus rares, ces tondeuses dépourvues de roues planent au-dessus du sol grâce à un effet de souffle. Les tests montrent que ce ne sont pas les plus performantes, mais elles sont en général très légères et maniables. Dès lors, elles conviennent aux très petites surfaces très simples à travailler mais sont inadaptées pour un usage plus contraignant tant en termes de surface que de difficulté.

Tondeuse sur coussin d'air Flymo