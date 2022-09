Tondeuse robot Choisir une tondeuse robot pour l’entretien de sa pelouse

Les tondeuses robots sont une bonne solution pour s’affranchir de la tâche de la tonte du jardin. Après une mise en service plus ou moins longue selon la configuration du terrain, ces tondeuses travaillent en effet non seulement de façon autonome, mais elles procurent généralement un très bon résultat. À condition de trouver la tondeuse robot la plus adaptée à votre jardin.

En résumé La tondeuse robot tond la pelouse sans aucune intervention humaine une fois sa mise en service réalisée.

La mise en service d’une tondeuse robot peut nécessiter l’installation d’un câble périphérique afin de délimiter les zones de tonte et de contourner les obstacles.

Une tondeuse robot utilise exclusivement une propulsion via un moteur électrique alimenté par batteries et retourne seule sur sa station de charge.

La tondeuse robot fonctionne sur le principe du mulching : l’herbe coupée est finement hachée et les résidus sont laissés au sol pour servir de fertilisant.

Une tondeuse robot peut recevoir de nombreux équipements de sécurité et de connectivité pour une gestion à distance.

C’est quoi une tondeuse robot ?

Une tondeuse robot est une tondeuse électrique à batterie qui fonctionne de manière autonome, sans intervention humaine une fois se mise en service réalisée. Les tondeuses robots sont équipées d'une batterie qu'elles rechargent en toute autonomie en retournant régulièrement et automatiquement sur leur station de charge. La tonte peut se dérouler plusieurs fois par semaine, voire tous les jours et parfois même la nuit.

Quels sont les avantages d’une tondeuse robot ?

Très bonne qualité de coupe

Très peu d’intervention humaine

Pas de ramassage de l’herbe coupée (mulching)

Silence de fonctionnement

Le principal avantage d’une tondeuse robot est d’offrir une très bonne qualité de coupe, souvent très au-dessus de celle apportée par une tondeuse classique. La principale raison à cela est la fréquence de tonte très régulière qui permet au gazon de se fortifier. L’autre avantage est que la tondeuse robot travaille seule, sans intervention humaine. Du moins, après sa mise en service qui peut s’avérer contraignante si le terrain à tondre est complexe, c’est-à-dire soit qu’il comporte des obstacles divers (arbres, parterres de fleurs…) ou s’il se compose de plusieurs parties séparées, par exemple, par une allée. Une tondeuse robot évite également le ramassage de l’herbe coupée grâce à son fonctionnement sur le principe du mulching (hachage fin de l’herbe coupée dont les résidus sont laissés au sol pour servir de fertilisant). On apprécie également son silence de fonctionnement et son entretien réduit (seules les lames sont à contrôler de temps en temps) notamment par rapport à une tondeuse thermique dotée d’un moteur à essence. Enfin, en travaillant régulièrement, la tondeuse robot peut limiter l’apparition des mauvaises herbes et de certains nuisibles qui sont trop régulièrement dérangés, comme les taupes.

Quels sont les inconvénients d’une tondeuse robot ?

Prix plus élevé qu’une tondeuse classique

Nécessité de penser à ne rien laisser traîner dans le jardin

Pas adaptée aux jardins complexes

Le principal inconvénient d’une tondeuse robot serait son prix car il est largement plus élevé qu’une tondeuse classique, qu’elle soit électrique ou thermique. Ensuite, le robot, qui travaille seul, ne détecte pas les petits objets qui traînent sur la pelouse. Dès lors, il est important de ne pas laisser traîner ses lunettes de soleil, son tuyau d’arrosage ou même un jouet de crainte qu’il ne passe dans les lames de la machine. Même un robot disposant d’un capteur d’obstacle n’arrive généralement pas à éviter ce désagrément.

Autre inconvénient : la tondeuse robot ne convient pas à tous les types de jardins et ne pourra pas être utilisée s’il y a des chutes de fruits régulières, des pentes fortes ou s’il est divisé en secteurs inaccessibles.

Quel est le prix d’une tondeuse robot ?

Le prix d’une tondeuse robot dépend de ses caractéristiques et de la surface de tonte qu’elle est capable de gérer mais aussi de ses équipements de sécurité et de sa connectivité.

Exemples de prix de tondeuses robots (2022)

Tondeuse robot Prix Niveau sonore Surface conseillée Yar Force SA900B 599,99 € 56 dBA 900 m 2 Bosch Indego XS 300 649 € 61 dBA 300 m 2 McCulloch Rob s600 799 € 58 dBA 600 m 2 Gardena Sileno life 750 1 090 € 60 dBA 750 m 2 Worx Landroid WR155E 1 359 € 62 dBA 2 000 m 2 Husqvarna Automower 310 Mark II 1 679 € 59 dBA 1 000 m 2 Ambrogio Protech L25i 2 970 € 63 dBA 3 200 m 2 Robomow RK4000 Pro 2 999 € 61 dBA 4 000 m 2

La topologie du jardin

Tout d’abord, mesurez la surface à tondre et étudiez la configuration de votre jardin pour savoir quelles sont les caractéristiques nécessaires au robot pour couvrir toute votre pelouse : surface, pente, recoins, passages étroits, surface irrégulière, obstacles, bordures, parterre de fleurs, point d’eau, escaliers…

Les jardins les plus simples se contenteront des tondeuses robots les plus basiques, les jardins complexes devront être traités par un robot riche en fonctionnalités permettant d’atteindre toutes les zones en toute autonomie. Selon la configuration de votre terrain, détaillez les caractéristiques de chaque modèle et notamment leur possibilité à franchir des pentes difficile (jusqu’à 40 % pour les robots les plus performants). Un modèle connecté et doté d’un GPS pourra être géré à distance, ce qui peut s’avérer utile lors des congés.

Si le jardin comporte des parties difficiles d’accès (zone loin de la base ou couloir étroit), il faudra veiller à choisir une tondeuse acceptant de gérer plusieurs zones de tonte, le robot suivra alors le fil périphérique pour tondre régulièrement cette zone isolée. Pour les zones inaccessibles au robot, il faudra le transporter régulièrement pour lancer un cycle de tonte. Certains modèles dépassant les 10 kg, vérifiez le poids du robot !

La batterie

Détaillez ensuite les caractéristiques de la batterie. C’est en effet elle qui conditionne les performances du robot, même si dans le cas d’une tondeuse robot qui se recharge seule, l’autonomie n’est pas vraiment un souci. Mais c’est surtout sa puissance qui est importante car elle offrira des capacités de tonte différentes. C’est la tension (exprimée en V, volt) qui représente la puissance et le couple délivrés par le moteur : plus elle est importante, plus le robot sera efficace. Ensuite, il faut regarder la capacité (énoncée en Ah, ampère-heure) qui caractérise l’autonomie.

Quel robot pour quelle surface ?

Avant d’acheter sa tondeuse, il est important de déterminer ses besoins. Si la surface est le premier critère à prendre en compte, sa configuration, et notamment son inclinaison, est également importante car elle peut avoir une influence sur les performances. Mais attention, si les fabricants indiquent tous la surface maximale de tonte de leurs robots, cette valeur n’est généralement couverte que si le robot fonctionne 24 h/24 h et 7 j/7 ! Ce qui ne sera jamais le cas dans la réalité. Il est donc judicieux de bien se renseigner sur la surface que le robot peut traiter en fonctionnant sur un temps limité et peut-être pas tous les jours. Un modèle capable de traiter une surface plus importante que la vôtre pourra même être le bienvenu car qui peut le plus peut le moins.

La marque Robomow propose un calcul pour déterminer le modèle de tondeuse robot qui conviendra le mieux à la surface de votre terrain. Dans un premier temps, il faut déterminer le temps de tonte souhaité. Par exemple, 42 h/semaine, soit 7 h/jour (tous les jours sauf le dimanche). Si le jardin mesure 1 000 m2, et comme le fabricant annonce un délai de 120 h pour travailler toute cette surface, il faudra opter pour un robot d’une capacité de 3 000 m2 (1 000 m2/40 h x 120 h = 2 857 m2).

Choisir une tondeuse avec ou sans câble périphérique ?

Les rares modèles sans câble périphérique permettent une prise en main plus rapide mais il faut toutefois s’assurer que le jardin est bien adapté : une bordure ou haie suffisamment haute et solide doit délimiter le jardin et ses obstacles, sinon le robot ira dans le jardin voisin ou sur vos fleurs. Certaines tondeuses robots sont équipées de détecteurs de vide pour éviter les chutes, dans les escaliers notamment. D’autres peuvent recevoir un capteur de présence d’herbe pour effectuer un demi-tour dès qu’elles détectent une zone sans herbe (une allée de dalles, par exemple).

La majorité des robots sont toutefois équipés d’un câble périphérique permettant de délimiter la zone de tonte. La mise en place du câble est un travail minutieux qui ne s’effectue qu’une fois, à l’installation. Selon les délimitations du jardin et les obstacles, le câble devra être installé à une certaine distance des bords, enterré ou fixé régulièrement avec les piquets fournis. Puis, le câble fixé avec ces piquets disparaîtra rapidement sous le gazon. Il permet au robot de rester sur la zone à tondre, limite les chocs avec les obstacles, guide le robot sur les différentes zones à tondre et vers sa station de recharge. L’installation nécessite quelques heures et peut s’avérer fastidieuse. Elle peut toutefois être réalisée par un spécialiste. Dès lors, pensez à poser la question au moment de l’achat car parfois cette installation est offerte en guise de geste commercial, ce qui n’est pas anodin.

Quelle largeur de coupe ?

La largeur de coupe est corrélée à la vitesse de tonte : plus elle importante, plus le robot travaillera vite. Généralement, la largeur de coupe est comprise entre 16 et 85 cm maxi. Mais, plus elle est importante, plus il faudra que le robot soit puissant, donc doté d’une grosse batterie. Pour les surfaces importantes, les tondeuses robots travaillent plus efficacement avec une largeur de coupe plus élevée. À l’inverse, dans les petits jardins, une largeur de coupe étroite sera plus avantageuse car le robot sera plus maniable.

Surface du terrain Largeur de coupe conseillée Moins de 500 m2 Jusqu’à 20 cm De 500 à 800 m2 30 cm De 800 à 3 000 m2 40 cm Au-delà de 3 000 m2 Plus de 40 cm

Attention à la pente

La majorité des tondeuses robots peuvent officier sur des terrains disposant d’une pente jusqu'à 20°. Au-delà, il faudra bien vérifier les caractéristiques du robot et voir si le modèle est à même de s’adapter à des pentes plus raides. Certains modèles peuvent tondre des terrains dont la pente approche les 40°. Pour ces cas difficiles, le profil des roues, obligatoirement crantées, jouera un rôle déterminant.

Quelles fonctions choisir ?

Les robots peuvent être équipés de différents capteurs assurant des fonctions particulières qui peuvent s’avérer intéressantes selon la configuration de votre terrain. Et, selon si le robot fonctionne avec un fil périphérique ou non, certains capteurs seront nécessaires.

Capteur de chocs

Le robot change de trajectoire à chaque choc sur un obstacle (comme le font les robots aspirateurs).

Capteur de vide

Le capteur de vide détecte si le robot s’approche du vide afin d'éviter toute chute, dans les escaliers d’une cave par exemple.

Capteur de surface

Il permet au robot de reconnaître le type de surface ou revêtement sur lequel il se trouve et de ne fonctionner que sur du gazon afin de changer de trajectoire lorsqu'il rencontre une dalle ou des graviers.

Capteur de hauteur d'herbe

Ce capteur communique à la tondeuse robot si la tonte est finie sur une zone particulière afin qu'il se déplace pour travailler sur une autre zone non traitée. Cela permet d’optimiser le temps de travail.

Capteur de pluie

Ce capteur permet de ne pas faire travailler la tondeuse robot lorsqu’il pleut. Cette dernière reste donc sur sa base de recharge ou y retourne si elle travaillait avant que la pluie ne commence à tomber.

Capteur d’obstacle

Généralement de type à ultrasons, ce capteur permet de modifier la trajectoire du robot en cas de présence d’un obstacle devant lui.

Capteur de soulèvement

Il détecte le soulèvement de la tondeuse robot (en cas de tentative de vol par exemple), arrête automatiquement les lames et avertit le propriétaire via un message envoyé sur son smartphone.

À quelle hauteur d’herbe tondre ?

Le réglage de la hauteur de coupe n'est pas vraiment différent de celui d'une tondeuse à gazon classique. Ce réglage s’effectue soit par un bouton de réglage (situé sous le capot, sur le côté ou en-dessous de l'appareil) soit via l’écran de commande. En règle générale, le réglage est compris entre 20 et 60 millimètres mais certains modèles ont des possibilités étendues et peuvent aller jusqu’à 100 mm.

Pour éviter de trop affaiblir la pelouse par des tontes trop fréquentes, une hauteur de coupe de 30 à 40 mm est généralement conseillée. Il est également possible d’adapter la hauteur de coupe en fonction de la saison. Par exemple, au printemps, une hauteur de 40 mm permettra à la pelouse de bien se développer. En été, pour éviter le jaunissement de la pelouse et assurer son enracinement en profondeur, il est judicieux d’augmenter un peu la hauteur à 50 ou 60 mm.

Qu’est-ce que le mulching ?

Le principe du mulching est de couper l’herbe très finement et que les résidus soient laissés au sol pour servir de fertilisant. Il n’y a donc pas de déchets à évacuer, et la pelouse est régulièrement nourrie.

Quid de la connectivité ?

Toutes les marques proposent des tondeuses robots connectées qui peuvent se contrôler via une application installée sur un smartphone ou une tablette. Que ce soit en Bluetooth, wi-fi ou via le réseau GSM, la connectivité est un vrai plus pour ces modèles, car les robots sont plus faciles à programmer et à contrôler que via l’écran LCD basique situé sur le robot lui-même. Certaines applications permettent de lancer ou d’arrêter une tonte à distance, de visualiser la surface tondue, de commander les pièces de rechange ou même d’être averti en cas de vol.

Quelle est la consommation électrique d’une tondeuse robot ?

La facture d’électricité sera faiblement impactée, avec un usage modéré. Pour un jardin de 400 m2 avec 2 tontes complètes seulement par semaine pendant 6 mois, comptez moins de 5 €, si vous optez pour un fonctionnement continu pendant 6 mois alors il faudra débourser entre 10 et 50 € d’électricité pour l’entretien de votre pelouse.

Quels sont les coûts d’entretien d’une tondeuse robot ?

Si la tonte se fait toute seule, il reste nécessaire d’entretenir la tondeuse robot régulièrement.

Le châssis doit être nettoyé fréquemment pour enlever les amas d’herbe coupée. Il faudra alors en profiter pour vérifier le bon état des lames et les changer, ou les affûter, si nécessaire. Leur accès est plus ou moins facile selon les modèles, un passage en atelier est parfois nécessaire et le budget est à prévoir en conséquence : les lames peuvent coûter entre 15 et 60 €.

Les batteries ont une durée de vie de 2 à 5 ans selon l’usage. Elles coûtent environ 200 €.

Pensez à mettre le robot à l’abri du soleil en été (des abris sont vendus séparément) et à le rentrer pour l’hiver pour préserver la batterie.

Quels sont les équipements de sécurité ?

En dehors des tondeuses robots fonctionnant sans câbles périphériques, tous les modèles sont au moins équipés d’un code PIN qui sert de sécurité enfant et d’antivol. Les alarmes qui équipent certains appareils sont plus protectrices mais pas très puissantes. Les modèles haut de gamme peuvent envoyer un SMS au propriétaire en cas de problème (vol ou accident). Tous les robots sont équipés de divers capteurs pour éviter les manipulations dangereuses, un bouton stop est toujours facilement accessible pour un arrêt rapide de l’appareil et le châssis limite l’accès aux lames. Cependant il convient de rester vigilant en toutes circonstances. Notre test de sécurité plaçant une chaussure sur la trajectoire de la tonte du robot a montré que les doigts de pied risquent d’être blessés avec certains robots. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité, les enfants ne devront pas jouer à proximité de la tondeuse et le jardin devra être débarrassé de tout objet (tuyaux, jouets, cailloux…).