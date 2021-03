Tondeuses à gazon robots Le protocole

Les performances et la qualité de tonte des robots priment dans notre jugement global. Le niveau sonore et la sécurité sont également appréciés.

Performances

Les essais sont effectués sur plusieurs types de pelouses. Pour chacun d’eux, une zone est choisie puis évaluée par 2 experts selon plusieurs critères (régularité de la coupe, répartition des brins d’herbe, apparence de la pelouse après la coupe).

Pelouse standard

Elle représente un jardin typique de 200 m² bien entretenu, où sont simulés des obstacles : bordure, parterre de fleurs, arbres et passage vers une zone secondaire. Seul le parterre de fleurs est délimité par le câble périphérique. La pelouse est uniforme et d’une hauteur moyenne de 6 cm. La hauteur de coupe est fixée à 5 cm puis baissée régulièrement. Les robots tondeuses opèrent pendant 4 semaines. À la fin de chaque semaine, la hauteur de coupe est baissée et 2 experts évaluent la capacité des engins à contourner les obstacles tout en tondant au plus près de ces derniers. Ils notent la régularité de la coupe, la répartition des brins d’herbe, l’apparence de la pelouse, la gestion de la zone secondaire.

Autres types de pelouses

Les robots tondent une fois 50 m² de pelouse standard humide (sans obstacle). Puis 50 m² de pelouse haute de 10 cm.

Terrain inégal ou en pente

Les robots de tonte s’attaquent à une pelouse standard sur terrain accidenté avec bosses et trous. Les experts évaluent leur capacité à circuler et à couper l’herbe correctement et régulièrement. On juge aussi leur capacité à évoluer en pente (35 %) sans arrêt, fuite ou basculement.

Facilité d'utilisation

Les experts jugent la facilité d’emploi, l’installation, la maintenance et le nettoyage.

Bruit

On évalue le niveau sonore à côté du robot ainsi qu’à 10 m.

Batterie

L’autonomie de la batterie est relevée pendant les tests ainsi que la durée de charge complète. La consommation électrique est également évaluée.

Sécurité

On s’assure que la tondeuse robot peut être utilisée en toute sécurité en présentant une chaussure devant le robot, et en évaluant l’accès aux lames en fonctionnement.