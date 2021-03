Tondeuses à gazon Le protocole

Le choix d’une tondeuse ne dépend pas que de la surface à entretenir. Si les performances et la qualité de tonte priment dans notre jugement global, le niveau sonore et la sécurité sont appréciés.

Performances

Qualité et rapidité de la tonte. Les essais sont réalisés sur différents types de gazons par deux experts : pelouse standard (hauteur 4 à 5 cm en moyenne) ; pelouse haute (moyenne 10 cm) ; pelouse humide (4 à 5 cm) et pelouse brute (herbe + fleurs + mauvaises herbes d’une hauteur moyenne de 30 cm). Pour chacun de ces tests, une zone de pelouse appropriée est divisée en deux blocs pour que chacun des deux experts puisse évaluer leurs parcelles selon les critères tels que la régularité de la coupe, la répartition des brins d’herbe, l’apparence générale de la pelouse après la coupe, puis 3 jours plus tard pour l’herbe haute et la pelouse standard.

Mulching. La fonction mulching, lorsqu’elle est présente, est aussi évaluée : nous détaillons l’apparence du terrain juste après la tonte et 3 jours après.

Terrains difficiles. On note la facilité de tondre le long de bordures et de murs (maniabilité et largeur d’herbe non tondue), puis sur terrain nivelé et en pente.

Bac. La capacité des bacs est calculée lors des tests sur pelouse standard et herbe haute. Le poids moyen récolté est relevé ainsi que le degré de remplissage du bac.

Utilisation

Trois experts apprécient la commodité d’emploi : montage, confort d’utilisation (maniabilité, effort, réglages…), rangement et entretien.

Niveau sonore

Il est mesuré au niveau de l’opérateur et à 10 m lors d’une tonte sur gazon standard.

Consommation (électrique ou de carburant)

Elle est relevée sur tous les appareils.

Batterie

On mesure son autonomie, le temps de charge complet et la surface théorique que l’on peut tondre avec une batterie chargée en totalité.

Solidité et sécurité

Les trois experts vérifient aussi la sécurité de chaque modèle et évaluent leur solidité globale.

