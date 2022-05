Avant d’acheter une nouvelle serrure, relevez les dimensions de celle que vous souhaitez remplacer (et notamment l’axe et l’entraxe) ou emportez-la avec vous (les dimensions ne sont pas toujours indiquées sur les emballages). Les coffres des serrures encastrées sont généralement de dimensions voisines, ce qui permet de les remplacer aisément. Vérifiez aussi qu’il s’agit du même type de serrure : pour une porte intérieure devant fermer à clé (chambre, bureau, atelier…), vous aurez probablement besoin d’une serrure à profil à clé. Notez ensuite si la têtière est à bout rond ou carrée. Assurez-vous enfin que les vis de fixation des plaques et de la têtière sont fournies avec la serrure.