Les résines colorées, parentes des peintures, sont mises en œuvre en deux temps. On commence par l’application d’un mélange (résine colorée et durcisseur) effectué selon des proportions indiquées par le fabricant. Pour le sol, ce mélange est appliqué en deux couches espacées de 6 heures, au pinceau ou au rouleau (à poils courts ou en mousse). On poursuit 24 heures après par une couche d’une résine de protection incolore qui donne sa résistance au revêtement. Après application, le temps de séchage à cœur est de 7 jours, délai nécessaire à une dureté maximale. Peintures ou résines de sol sont déconseillées dans les pièces ou escaliers donnant directement sur l’extérieur en raison des risques de rayures dues aux cailloux, graviers ou sable (laissez alors le carrelage brut). Dans une pièce humide, privilégiez une résine, dont l’étanchéité à l’eau est supérieure à celle de la peinture.