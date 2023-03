Eau chaude 5 bons réflexes pour limiter sa consommation d’eau chaude

La consommation énergétique d’eau chaude sanitaire contribue à aggraver l’effet de serre et à épuiser les ressources en énergies fossiles. Faire des économies d’eau chaude, c’est certes consommer moins d’eau, mais c’est aussi utiliser moins d’énergie nécessaire à son chauffage. Sachez que chaque m3 économisé correspond à près de 2 € d’énergie en moins ! Un bon usage et un bon entretien de vos équipements vous permettront donc de réduire vos dépenses d’eau chaude et de limiter l’impact environnemental de votre consommation.

Installer des robinets thermostatiques

Équipez la cuisine et la douche de robinets mitigeurs thermostatiques qui, grâce à un limiteur de température, permettent d’économiser l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau. Le montage d'un mitigeur thermostatique sur une arrivée d'eau existante est relativement simple.

Penser à l’entretien des équipements

Si vous êtes chauffé au gaz, au fioul ou au bois, vous êtes dans l’obligation de faire entretenir votre chaudière tous les ans. Si vous disposez d’un chauffage central, la recommandation est de faire effectuer un entretien tous les 5 à 10 ans. Pour une pompe à chaleur, un chauffe-eau thermodynamique ou un système de chauffage solaire, l’entretien est dans certains cas obligatoire (en général 1 fois par an). Si vous possédez un chauffe-eau électrique, pensez à le faire détartrer tous les deux ou trois ans : le tartre sur les résistances allonge le temps nécessaire pour chauffer l’eau.

Régler le chauffe-eau à la bonne température

Réglez votre chauffe-eau autour de 60 °C, sans descendre en dessous de 55 °C pour éviter le risque de prolifération bactérienne, et donc de légionellose, dans les ballons et canalisations. Une température supérieure entraînerait une surconsommation et des risques de brûlure.

Empêcher la surconsommation du chauffe-eau

Prenez le temps de bien isoler le chauffe-eau et les tuyaux pour que l’eau chaude arrive plus vite. Pensez à couper le chauffe-eau quand vous vous absentez une semaine ou plus, sans quoi il entraînera une consommation pour maintenir l’eau à la bonne température.

Privilégier l’eau froide pour se laver les mains

Inutile de déclencher la mise en route de la chaudière ou du chauffe-eau pour un simple lavage de mains. Ouvrez le robinet d’eau froide pour vous laver les mains ou prenez le réflexe de replacer le mitigeur de votre robinet sur la position « eau froide ».