Économies d’eau Comment réduire sa consommation d’eau au quotidien

Pour limiter votre consommation d’eau, certains gestes du quotidien peuvent faire la différence. Ainsi, prendre une douche rapide au lieu d’un bain permet d’économiser jusqu’à 140 litres en moyenne par jour et par personne ! Éviter de laisser couler l’eau du robinet, récupérer ses eaux usées, bien utiliser son électroménager… sont autant de bons réflexes à adopter pour agir contre le gaspillage, protéger l’environnement et faire baisser votre facture d’eau.

Avant tout, prendre le réflexe de fermer systématiquement le robinet lors du brossage de dents, du savonnage de mains ou du rasage permet d’économiser 15 à 40 litres d’eau. Pour les dents, l’idéal est d’utiliser un gobelet. Lorsque vous nettoyez les légumes ou faites la vaisselle à la main, remplissez les deux bacs de votre évier (un pour laver et un pour rincer) ou le bac, si vous n’en avez qu’un, plus une bassine ou une cuvette : près de 12 litres d’eau suffiront au lieu des 40 litres nécessaires sous le jet du robinet.

Place aux douches

Préférez la douche qui, pour 4 minutes, nécessite 60 litres, au bain qui, à lui seul, en exige 150 à 200. Pendant la douche, soyez attentif au temps passé sous l’eau : une minute représente une consommation d’environ 15 litres ! Faire installer un robinet mitigeur thermostatique avec un limiteur de débit est intéressant pour faire des économies d’eau.

Halte aux fuites d’eau

Pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d’eau chez vous, relevez votre compteur avant de vous coucher puis au lever, en évitant d'utiliser robinets et chasses d'eau ou de laisser tourner le lave-vaisselle la nuit. Le chiffre affiché doit être le même. Un robinet qui goutte équivaut à une perte de 5 litres d’eau par heure, soit 120 litres par jour… Et sur une année cela équivaut à un gaspillage de près de 43 m3 d’eau ! Un changement de joint vous épargnera donc bien des frais inutiles. Une chasse d’eau qui fuit représente quant à elle plus de 600 litres perdus au cours d’une journée, soit la consommation quotidienne d’une famille de 4 personnes. Pour vous assurer que tout va bien, mettez un colorant dans le réservoir et évitez de tirer la chasse pendant quelques heures. En cas de fuite, la paroi de la cuvette se colorera. Concernant le ballon d'eau chaude électrique, une fuite d’eau génère de 3 à 10 litres perdus par heure. Pour remédier à ce problème, il suffit bien souvent de changer le clapet du robinet d'arrêt.

Arrosage du jardin

Le jardin demande de 15 à 20 litres d’eau par m2. N’arrosez donc que lorsque c’est vraiment nécessaire, de préférence le matin et le soir pour limiter l’évaporation. Utilisez également l’eau de pluie si vous le pouvez. En période de canicule ou fortes chaleurs, respectez les interdictions d’arroser.

Entretien de l’auto

Particulièrement gourmand, le lavage d’une auto au jet nécessite environ 200 litres d’eau, que l’on peut réduire facilement à 10 ou 20 litres en utilisant un seau et une éponge. Et quand vous nettoyez l’entrée du garage, revenez au bon vieux balai plutôt que de manier le tuyau d’arrosage.

Côté équipement électroménager

Faites fonctionner lave-linge et lave-vaisselle à pleine charge pour rentabiliser au maximum l’eau nécessaire à un cycle de lavage. Présente sur certains appareils, la touche demi-charge, adaptée si besoin à une petite quantité de vaisselle ou de linge, réduit le volume d’eau de 20 %. Dans tous les cas, une machine pleine est préférable à deux demi-charges. Vous pouvez également utiliser les programmes éco, avec toutefois le risque d’avoir un lavage moins performant.

En cuisine

Privilégiez la cuisson des légumes à la vapeur afin de réduire la quantité d’eau nécessaire. N’hésitez pas à récupérer l’eau de lavage ou de cuisson des légumes (après l’avoir laissée refroidir) pour arroser les plantes et/ou le potager.

Recyclage des eaux usagées

Quand vous procédez à votre toilette, vous pouvez récupérer l’eau de la douche ou du lavabo dans des bacs ou des bassines. Videz-la ensuite dans le réservoir de la chasse d’eau après avoir coupé au préalable l’arrivée d’eau des toilettes : elle vous servira au fur et à mesure des besoins pour tirer la chasse.

Aux toilettes

Respectez la fonction des toilettes et n’y jetez pas vos déchets (mégots, serviettes hygiéniques, fils dentaires…). Outre les problèmes qu’ils peuvent engendrer dans les systèmes d’assainissement, un tel usage gaspille beaucoup d’eau.