Facture d’eau Trop de temps s’est écoulé

Monsieur D. reçoit sa première facture d’eau plus de cinq ans après qu’il a emménagé ! Et son montant est faramineux : 2 580 €. Pourtant, le client a réclamé à plusieurs reprises un échéancier de paiement, sans obtenir de réponse. Selon la prescription prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’opérateur aurait dû lui compter uniquement le volume utilisé les deux dernières années. Monsieur D. conteste donc, mais cela n’aboutit pas. L’association locale de Saône-et-Loire l’aide à formuler sa requête ; le fournisseur d’eau accepte finalement de réduire la note de plus de 50 %.

UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire (71)