Darty ne manque pas d’énergie pour vendre son extension de garantie Darty Max à tout prix, nous l’écrivions déjà il y a quelques mois (QC n° 636). En effet, lorsque monsieur J. achète un téléviseur, le distributeur lui indique qu’il va bénéficier « gratuitement » du service de réparation Darty Max ainsi que d’une remise de 100 €. Pourtant, après son achat, il reçoit un e-mail stipulant que l’abonnement, sur un an, lui coûtera 12 € mensuels. Et Darty refuse de résilier avant l’échéance annuelle ! Quant à la réduction promise, le client n’en voit pas la couleur. Il fait appel à l’UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire, qui intervient auprès de l’enseigne et dénonce les pratiques déloyales subies par son adhérent. La démarche porte ses fruits : le contrat Darty Max est annulé, et monsieur J. obtient le rabais de 100 €.

UFC-QUE CHOISIR DE SAÔNE-ET-LOIRE (71)