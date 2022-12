Foire d’automne Un stand pour parer aux abus commerciaux

Un consommateur averti le sait : lors d’une foire ou d’un salon, personne n’est à l’abri d’un vendeur peu scrupuleux, voire d’un escroc. Pour parer à une telle éventualité, l’organisateur de la Foire de Grenoble a convié l’UFC-Que Choisir de la capitale iséroise, pour la deuxième année consécutive. Michel Namy, son président, a orchestré le déroulement des opérations : « La direction de la foire nous a contactés. Elle souhaitait que l’on vérifie les affichages réglementaires sur les stands, et notamment celui lié à l’absence de droit de rétractation. » Du 4 au 13 novembre derniers, une trentaine de bénévoles se sont donc succédé sur le stand de 18 m2 de l’association locale (AL) grenobloise. Ameublement, gastronomie, automobile ou encore multimédia, de nombreux secteurs étaient représentés sur les 42 000 m2 d’exposition. « Afin de sensibiliser les visiteurs, nous avions un message d’appel : “Connaissez-vous vos droits sur la foire ?” », relate Michel Namy. « Au service du consommateur », l’AL a même résolu des litiges sur place. Par exemple, une personne pensait avoir signé un devis pour l’installation d’une piscine. Elle avait en réalité validé un bon de commande, et versé 2 000 € d’acompte ! Elle se retrouvait ainsi fermement engagée, sans possibilité de désistement. Les représentants de l’UFC-Que Choisir et ce consommateur sont allés ensemble voir le professionnel concerné, invoquant des pratiques de vente non réglementaires. Résultat : la commande a été annulée et l’acompte, remboursé. Efficace !