Football L’OM signalée hors-jeu

Face à un professionnel retors, l’UFC-Que Choisir n’a pas de superpouvoirs. Le litige qui oppose monsieur H. à l’Olympique de Marseille (OM) l’illustre. Le club de football provençal s’entête à ne pas vouloir l’indemniser. Avant la crise du covid, monsieur H. devait assister à la rencontre OM - Paris Saint-Germain du 22 mars 2020. Il avait acheté, via l’agence Step by Step, fournisseur de l’OM, deux billets en tribune, assortis d’une réservation à l’hôtel Carré Vieux-Port, et dépensé 366,73 €. Pandémie oblige, l’événement a été repoussé puis de nouveau annulé. Depuis plus de deux ans maintenant, monsieur H. essaie de récupérer la somme versée, sans succès. L’OM s’est tout d’abord retranchée derrière son prestataire pour refuser d’inclure la nuitée en cas de report. Le client a donc demandé à être remboursé de la totalité de la commande. Entre-temps, Step by Step a déposé le bilan. Sollicitée par l’adhérent, l’UFC-Que Choisir de Nancy a tenté d’obtenir gain de cause, en vain. L’étape suivante serait de saisir la justice, ce qu’une association locale ne peut pas faire à la place d’un consommateur. À ce jour, monsieur H. attend toujours son argent. Il est en contact avec le conciliateur du tribunal judiciaire de Nancy, dont les courriers et les e-mails envoyés au club sont restés vains. Ce silence doublé de mépris irrite monsieur H., qui ne souhaite pas laisser tomber : « Une cinquantaine de personnes sont dans mon cas, une page Facebook a même été créée. L’une d’entre elles a intenté une action, le procès aura lieu en mars. La décision fera peut-être jurisprudence… » Le match est loin d’être fini !