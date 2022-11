Grande distribution Auchan embobine son client

Visionner des cassettes vidéo, ça n’est plus très tendance en 2022 ! Certaines contiennent pourtant de précieux souvenirs. C’est pourquoi madame et monsieur F. ont apporté les leurs à Auchan, afin que son service dédié les numérise sur un DVD. Au programme, des images de voyage et de leur mariage, il y a plus de 20 ans. Sans retour après plusieurs semaines, le couple va questionner la grande surface. Mauvaise nouvelle : le transporteur a égaré les cassettes. Le magasin propose aux époux un bon d’achat de 50 €. Cette indemnisation ne les satisfaisant pas, ils se tournent vers l’UFC-Que Choisir de Nantes. Elle indique à Auchan qu’il est tenu à une obligation de résultat. La perte des supports vidéo constitue une faute. L’association locale estime à 2 000 € le préjudice subi. L’enseigne s’exécute et verse ce montant aux clients déçus, mais décemment dédommagés.