De plus en plus de particuliers voient leurs comptes pillés par des escrocs se faisant passer pour leur conseiller bancaire. Les explications d’un gendarme qui a eu à investiguer sur cette arnaque.

L’enquête judiciaire est en cours. Cet adjudant de gendarmerie, la trentaine, a néanmoins accepté de nous en parler, après avoir obtenu l’autorisation du magistrat qui s’en occupe. Et à condition que nous ne donnions pas d’éléments précis. Par exemple, que nous ne révélions pas la région dans laquelle cela se passe. Nous commencerons donc cet article ainsi… une gendarmerie, quelque part en France. En cette fin octobre, le temps est magnifique. Un rapide café et le sous-officier de la brigade de recherche (BR) d’une des compagnies du dépar­tement – nous l’appellerons Raphaël – attaque d’emblée : « Un an que je travaille sur ce dossier de faux conseiller bancaire. » Sa ténacité a payé. « Mais il y a aussi la chance car, dans ce genre d’affaire, il en faut », reconnaît-il avec humilité.

Le phénomène prend de l’ampleur

S’il n’est pas question de détailler l’enquête, s’entretenir avec ce gendarme permet d’en savoir plus sur les techniques et le fonctionnement de ces escrocs qui se font passer pour le conseiller bancaire de leurs potentielles victimes. Un fléau qui ne cesse de s’étendre. Selon le dernier rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, les fraudes par manipulation (dont fait partie celle au faux conseiller bancaire)