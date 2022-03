Guide pratique Construire sa maison sereinement

C’est une histoire de famille, dorénavant. « Mon père, Georges Devaux [alors président de l’UFC-Que Choisir de Clermont-Ferrand], a rédigé le Guide de la construction il y a 33 ans. En 2014, il m’a dit : “Je voudrais que tu continues à faire la mise à jour de ce document.” J’ai donc réalisé la 15e édition en 2016, et la 16e vient de sortir », raconte Jean-Paul Devaux, responsable du pôle juridique de l’association locale (AL) de Clermont-Ferrand. Cette transmission père-fils a abouti à 180 pages d’informations sur toutes les étapes pour bâtir une maison. La première partie fait la part belle aux démarches préalables (financement, choix du terrain et des professionnels, types de contrats…). La deuxième recense de nombreuses références juridiques, et le troisième et dernier chapitre vise à prévenir les litiges en délivrant des renseignements détaillés sur les points clés de la construction (maçonnerie, charpente, vitrages, isolants…), afin d’en connaître les normes et caractéristiques techniques. Ce guide est en vente sur le site internet de l’AL (Clermontferrand.ufcquechoisir.fr) et dans ses locaux (21, rue Jean-­Richepin, 63000 Clermont-Ferrand).