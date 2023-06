Itinérance Ça roule pour le Breizh Tour

Pour fêter le retour du beau temps, les bénévoles des associations locales (AL) de Bretagne ont organisé, sous l’égide de leur union régionale, un « Breizh Tour » entre le 26 mai et le 2 juin derniers. Florence Chevillard, la présidente de celle de Saint-Brieuc (22), est à l’initiative de l’opération : « J’ai proposé aux AL de déterminer un itinéraire en fourgon, afin de présenter nos activités, nos combats et nos orientations, comme la consommation responsable, aux consommateurs. » Celles de Brest (29), de Quimper (29), du Morbihan (56) et de Saint-Malo (35), qui ont accepté le projet, ont constitué naturellement les étapes du parcours – plus précisément, à Saint-Renan pour la première et à Auray pour la troisième. Pour ce road trip, préparé durant six mois avec Jacqueline Pagnoux, secrétaire de l’antenne de Saint-Brieuc, chaque AL a dû obtenir l’autorisation des mairies concernées avant de s’installer, le temps d’une journée, sur un lieu ouvert au public (marché, place…). Le véhicule loué lors de la semaine itinérante a été personnalisé aux couleurs de l’UFC-Que Choisir. Aménagé, il a permis aux conductrices d’y loger et d’y manger. Et, une fois sur place, les emplacements étaient agrémentés de divers matériels. Philippe Bonnot, président de l’AL de Quimper, relate l’expérience avec enthousiasme : « Nous avons dressé un comptoir et disposé une oriflamme sur la place Médard, un endroit très passant de la ville. Cinq bénévoles étaient présents. Outre les visiteurs intéressés, Europe 2 et Ouest-France sont venus nous interviewer. » Pari réussi pour cette AL comme pour les escales suivantes, le tout sous le soleil.

UFC-Que Choisir de Saint-Brieuc (22)