Les associations locales vous accueillent à nouveau

Les bénévoles rouvrent progressivement les portes de leurs locaux aux particuliers qui rencontrent un litige de consommation avec un professionnel. Mesures sanitaires et horaires aménagés sont à l’œuvre pour les accompagner.

Depuis le mois de mai, les 140 associations locales de l’UFC-Que Choisir qui émaillent la France rouvrent progressivement leurs portes. Afin de reprendre leurs activités, elles aménagent leurs locaux mais aussi leur mode de fonctionnement. « Nous avons rouvert début juin et avons acheté du matériel sanitaire pour assurer la réception des consommateurs : gel hydroalcoolique, écrans de protection en plexiglas, masques et produit nettoyant. Toutes les personnes qui viennent doivent porter un masque », détaille Philippe Bonnot, président de l’association locale de Quimper. Ce dispositif est similaire à beaucoup d’autres. Certaines ont pris quelques précautions supplémentaires, comme l’UFC-Que Choisir des Pays Basques : « Les bénévoles étaient d’accord pour revenir dans les locaux. Nous avons d’abord fait un test de quinze jours, début juin. Comme ça s’est bien passé, nous avons continué », raconte Lucette Maura, la présidente.

La crise sanitaire n’a pas ralenti le rythme des visites. Beaucoup d’associations locales exigent cependant que les consommateurs prennent rendez-vous au préalable, via leur site Internet ou par téléphone, afin de limiter le nombre de personnes présentes dans leurs locaux, mais aussi parce que les horaires sont généralement modifiés. Certaines, de taille plus importante, acceptent cependant les venues libres, tout en respectant les consignes sanitaires. Par exemple, l’association locale de Lyon Métropole et Rhône est ouverte, comme auparavant, du lundi au vendredi, matin et après-midi, les mesures sanitaires en plus. « Pendant le confinement, nous avons reçu une forte demande pour des rendez-vous en présentiel. C’est pourquoi nous avons rouvert à temps plein, dès le 18 mai. Les visites ont d’ailleurs repris leur rythme habituel », explique son président, Michel Boutard.

→ Si vous souhaitez rencontrer les bénévoles de l’association locale la plus proche de chez vous, vous pouvez vérifier sur notre site ses modalités d’accueil et ses horaires d’ouverture.