Logements sociaux L’UFC-Que Choisir entre chez les bailleurs

Les habitants des 4,5 millions de logements sociaux français sont en train d’élire leurs représentants. Au titre d’associations de défense des locataires, une vingtaine d’antennes de l’UFC-Que Choisir proposent leur candidature : entre 25 et 30 listes seront présentées pour siéger au sein du conseil d’administration d’organismes HLM locaux. Soit près de deux fois plus qu’il y a quatre ans. L’enjeu : défendre les droits de 600 000 résidents. Les bénévoles jouent ici un rôle de porte-parole auprès des bailleurs. Entretien des parties communes, travaux, paiements des charges et du loyer, aménagements, vie en collectivité… les sujets à couvrir sont multiples, et en phase avec les activités des associations locales. Un occupant par logement est appelé à voter lors de ces élections, qui se déroulent du 15 novembre au 15 décembre – les dates variant d’un organisme à l’autre. Rendez- vous en début d’année prochaine à l’occasion de l’annonce des résultats.