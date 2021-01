Store défaillant Un recommandé qui fait son effet

C’était il y a six ans environ. Monsieur et madame N. font poser un store sur la véranda de leur maison pour un montant de 4 367 €. En avril dernier, le couple signale à l’entreprise qui a réalisé l’installation la défaillance d’une barre de charge, ce qui rend l’équipement inutilisable. Un technicien se déplace le mois suivant et effectue la réparation, qu’il facture 297 €. Mais, fin août, le mécanisme casse encore. Le store est à nouveau hors service. Monsieur et madame N. rappellent aussitôt le prestataire, qui ne réagit pas. Agacés par son silence, les époux se rendent, le 10 septembre, à la permanence de l’UFC-Que Choisir Hauts-de-Seine Sud. Celle-ci leur prépare une lettre recommandée avec AR à adresser à la société en question. Ce courrier fait mouche, puisque six jours plus tard, cette dernière se déplace pour remettre en état le store, gracieusement cette fois.